Ndicka, superata la visita di idoneità sportiva: può tornare ad allenarsi con la squadra

AS ROMA NEWS – Il ritorno in campo di Evan Ndicka si avvicina dopo le nuove visite di idoneità sportiva a cui si è sottoposto il difensore in mattinata a Villa Stuart.

Ndicka ha svolto esami cardiologici di primo e secondo livello che hanno nuovamente dimostrato come il calciatore non abbia avuto alcun problema al cuore.

Ora il difensore ivoriano potrà tornare ad allenarsi insieme ai compagni e rimettersi a disposizione di De Rossi, non è escluso che possa essere convocato già per Napoli-Roma.

