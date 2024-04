Udinese-Roma, il retroscena: intervento di Lotito in Lega per il no al rinvio del match. I giallorossi avevano chiesto di giocare il 16 maggio

AS ROMA NOTIZIE – La decisione di far recuperare i restanti minuti di Udinese-Roma il 25 aprile non è stata particolarmente gradita al club giallorosso, che aveva chiesto alla Lega calcio di rimandare la data a maggio, prima della conclusione del campionato.

E ora spunta anche un retroscena svelato in questi minuti dal portale Repubblica.it: a quanto si legge, poco prima che il Consiglio di Lega si riunisse per decidere sulla data del recupero della gara del Bluenergy, si sarebbe collegato con una videochiamata Claudio Lotito.

Essendo un consigliere federale, il presidente della Lazio non poteva votare, tuttavia il patron biancoceleste ha espresso il suo parere, andando contro la richiesta della Roma e sottolineando necessità di far rispettare le regole il più possibile. A lui si sarebbero uniti altri consiglieri, alcuni di loro interessati alla lotta salvezza. Favorevole alla Roma, invece, il presidente del Milan Scaroni, non collegato.

I giallorossi avevano chiesto di giocare il 16 maggio, nella settimana tra la gara contro l’Atalanta e la partita interna con il Genoa, esattamente 32 giorni dopo l’interruzione, mentre il regolamento impone il recupero entro 15 giorni.

Fonte: Repubblica.it

