“ON AIR!” – PIACENTINI: “Maresca perfetto strumento di ritorsione contro la Roma”, ROSSI: “Ma il Bologna ha meritato di vincere”, CORSI: “Panchina non all’altezza”, TORRI: “Con l’Udinese devi rischiare di perdere pur di provare a vincere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA

David Rossi (Rete Sport): “Il Bologna è la nuova Atalanta. E’ stata superiore alla Roma. Poi tra un anno la Roma può fare un calcio anche superiore al Bologna, ma oggi collettivamente gli emiliani sono superiori. E’ la squadra che gioca meglio a calcio in Italia, anche meglio dell’Inter. Tanti complimenti a loro, hanno meritato di vincere…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Maresca è uno degli arbitri più scarsi che abbia mai calcato i campi di calcio, e il fatto che l’anno scorso sia stato premiato dall’Aia come miglior arbitro ti fa capire il livello infimo della classe arbitrale. Oltre a essere un arbitro scarso, si è palesato come strumento di chi ha deciso di fare una ritorsione nei confronti della Roma per quello che è successo nelle ultime settimane. E’ stato mandato al posto giusto al momento giusto…Detto questo, c’è da fare i complimenti al Bologna, la squadra migliore di tutta la serie A. All’andata ci hanno massacrato, ieri è stato differente, mi è sembrata una squadra più matura, è stato un collettivo perfetto. E’ quello a cui deve ambire la Roma il prossimo anno, ma con degli interpreti superiori a livello qualitativo…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Ieri la delusione c’è stata, bisogna essere onesti. Delle partite che ci mancano, questa era la più importante. Se perdevi col Napoli sarebbe stato meno grave. L’arbitro? Non basta un’ammonizione scellerata a cambiare risultato. Il problema è che questa squadra è stanca mentalmente: El Shaarawy, Paredes e Pellegrini hanno avuto tre occasioni per fare tre gol, ma il calcio è così. Restiamo con i piedi per terra. Lukaku? La sua permanenza deve essere la prima mossa, poi il laterale destro e il centrocampista, fine…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Smalling in questo momento storico non può giocare tre partite a settimana, altrimenti ieri De Rossi lo avrebbe fatto giocare… La Roma si sta giocando la vita sportiva in questo finale di stagione… Mourinho? Le sue dichiarazioni le trovo livorose, è anche umanamente comprensibile da chi ritiene di essere ingiustamente licenziato. Ma da tifoso della Roma non si può non reagire ascoltando certe dichiarazioni…Maresca? Ieri mi ha fatto perdere la testa, se fossi stato in campo non avrei finito la partita…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io Abraham lo cederei, vi dico la verità. Io lo rimanderei al Chelsea per tenere Lukaku… Mourinho? Quest’anno ha fatto 29 punti in 20 partite… Ma poi ogni volta che parla della Roma non dice mai una parola su De Rossi per il lavoro che sta facendo, e invece ci potrebbe stare…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Maresca si vede che non è capace ad arbitrare. Quando all’inizio fa quelle due ammonizioni fa una cosa sconvolgente, si sono guardati in faccia sia quelli della Roma che quelli del Bologna… Dopo però c’è la partita, e quella l’ha vinta il Bologna. Il problema della Roma è che non ha una panchina importante. Purtroppo per noi come ricambi abbiamo Aouar e Sanches che sono due giocatori che non servono alla causa. Abraham ha perso un sacco di palloni, forse ha ancora paura di prendere colpi sul ginocchio, ma allora non deve giocare. Lukaku? Non ne parlate più, anche quando non gioca bene è un riferimento là davanti. Sento parlare di De Rossi, ma ieri non poteva fare altro. Ora bisogna difendere il quinto posto dall’Atalanta…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Udinese-Roma? Venti minuti sono pochi sia per immaginare una gara all’attacco, che per una gara attendista. In 20 minuti devi andare a mille per tutto il tempo, e i giocatori non sono abituati, per questo è un’anomalia. Non ti potrai permettere pause, di palleggiare, di aspettare il momento giusto della partita, perchè non c’è. Devi andare a mille all’ora per tutti e venti i minuti. Vincendo rimetteresti le cose a posto dopo ieri. Cannavaro appena arrivato non si inventerà nulla, ma c’è anche Pinzi che conosce bene De Rossi…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Udinese-Roma? Credo che bisognerà rischiare di perdere pur di vincere la partita. Devi rischiare tutto, il pari non ti serve a nulla nel rapporto con l’Atalanta, perchè se poi loro vincono con la Fiorentina ti scavalcano. Io rischierei fortemente…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “E’ stata una bella partita, giocata bene anche dalla Roma specie nei primi 20 minuti, avendo anche due occasioni clamorose…Il Bologna poi ha preso possesso del centrocampo e ha meritato, anche se la Roma non è mai uscita del tutto dalla partita. Una squadra correva molto, lo ha fatto per tutti i 90 minuti, la Roma invece ha pagato l’impegno col Milan in 10 contro 11. Il Bologna merita la posizione che occupa, la Roma deve stare attenta a gestire le forze perchè gli impegni sono ravvicinati e tutti molto importanti…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “E’ stata una gran bella partita, giocata bene da tutte e due le squadre. Il Bologna ha avuto il merito di capitalizzare le sue occasioni, la Roma meno. Ci stava che si alzassero i toni, ieri ci si giocava tantissimo. Il Bologna aveva il vantaggio di aver pensato a questa partita per 9 giorni, mentre la Roma solo per 4. Questa è la seconda partita che De Rossi perde in quasi 3 mesi. Ci sta contro questo Bologna, l’importante è ripartire subito. Non ne farei un dramma. Udinese-Roma alle 20? E’ stata una scelta dei giallorossi giocare a quell’ora per fare tutto in un giorno…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “La coppa del giovedì qualcosa toglie. Il divario in campo è stato netto, e la Roma di partite il giovedì ne farò altre… buon per lei. Però se non la vinci, quella coppa è maledetta, perchè in campionato ti toglie tanto. In questo senso l’impegno di giovedì prossimo è pesante: la partita di Udine è una scocciatura, non per i 20 minuti, ma per tutta l’organizzazione del match e i due giorni di lavoro non corretto. Questa era una settimana in cui la Roma doveva essere libera…La Lega poteva trovare una soluzione, ma siccome non c’è stata unanimità ci si attacca ai regolamenti. La protesta della Roma ci sta tutta…”

