GOTTI: “La vittoria ci mancava troppo, era diventato un incubo. Mi disturba aver dato la possibilità alla Roma di tornare in partita”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei friulani ai microfoni di Sky Sport:

E’ una squadra che ha talento ed è ben organizzata. Si era accorto dell’evoluzione della fase offensiva?

Ho avuto la percezione che la squadra sia cresciuta nel tempo e si sia mantenuta sana. Questa vittoria mancava da troppo tempo ed era quasi un incubo. Ci mancava molto. Una squadra che vuole essere propositiva come noi ha bisogno del risultato.

Ad un certo punto c’era un po’ di pigrizia nel passaggio ed imprecisione…

L’ho vissuta allo stesso modo. La squadra mi è piaciuta fino all’1-0 e fino a quando eravamo 11 vs 11. Si sbagliavano cose semplicissime. Sbagliavamo i falli laterali. Questa è la paura di cui abbiamo parlato prima. Nel secondo tempo è cambiato qualcosina ma ad essere pignoli disturba aver dato alla Roma un paio di possibilità di rientrare in partita. Questa cosa ci disturba tantissimo, poi con l’andare del tempo ci siamo resi conto che potevamo gestire il campo un po’ meglio.

E’ il miglior De Paul della tua gestione?

Non so se sia il miglior De Paul, ma continuo a ripetere che è un giocatore pronto per le massime competizioni. Questo è il suo ruolo, così sfrutta tutte le sue qualità. La sua bravura è che sta facendo tanti piccoli step. Adesso sta dando dei grandi segnali rispetto alla continuità.