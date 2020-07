ROMA-UDINESE 0-2: le pagelle

ULTIME NEWS AS ROMA – Si è conclusa da pochissimi minuti Roma-Udinese, match valido per la 29esima giornata di campionato di serie A e terminato col punteggio di due a zero per i friulani.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Mirante 5,5 – Incassa due gol su cui poteva fare poco.

Bruno Peres 4,5 – Difficile definirlo un giocatore da Roma. Commette errori banali, non fa mai una giocata apprezzabile. Dal 62′ Zappacosta 4,5 – Di lui si ricordano solo una sequela di cross sbagliati.

Smalling 5,5 – Salva il salvabile, ma in mezzo a tanta confusione finisce per annaspare.

Fazio 4,5 – Lasagna lo umilia, lui va in gravissimo affanno. Brutto dirlo, ma ha le sembianze di un ex giocatore. Dal 72′ Ibanez 5 – De Paul se lo beve in occasione dell’azione del due a zero che chiude il match.

Kolarov 5 – Anche lui sembra aver dato il meglio. Si apprezza solo per un recupero difensivo a salvare il risultato.

Cristante 5 – Scheggia la traversa con una conclusione dalla distanza. Poi poco altro, e qualche errore di troppo in costruzione.

Diawara 5 – Cerca di riprendersi e di dettare i ritmi della squadra, che però non gira. Prova spesso la verticalizzazione, con risultati alterni. Dal 62′ Villar 5 – Timido e impacciato.

Carles Perez 5,5 – Primo tempo di conclusioni isolate, dove appare ancora avulso dal resto della squadra. Nella ripresa la sua prestazione sale di intensità e sfiora il gol a più riprese. Poi cala di nuovo.

Perotti 4 – La sua avventura in giallorosso sembra essere finita stasera. Partita orribile, macchiata da un’espulsione troppo severa ma evitabile.

Under 5,5 – Il più pericoloso del primo tempo, ma Fonseca inspiegabilmente lo leva nell’intervallo. Dal 46′ Mkhitaryan 5 – Da lui ci si aspettava la giocata che potesse riaprire la partita, e invece fa lo spettatore non pagante.

Kalinic 4,5 – Combina pochissimo. Qualche sponda sbagliata e poco altro. Dal 72′ Dzeko sv.

FONSECA 4 – Doveva essere la partita della vita per la Roma, ma l’all-in del portoghese fallisce miseramente. Formazione incomprensibile, le scelte fatte stavolta le pagherà a caro prezzo. Per l’ennesima volta una squadra piccola fa un figurone contro i giallorossi. Ora basta.

Giallorossi.net – A. Fiorini