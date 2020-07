(LIVE!) ROMA-UDINESE: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS DIRETTA – Dopo la batosta rimediata domenica pomeriggio in casa del Milan, la Roma di Fonseca torna in campo questa sera all’Olimpico per affrontare l’Udinese e provare a dare un segnale di risveglio ai suoi tifosi.

La partita non sarà facile: i friulani vengono in casa dei giallorossi per cercare punti salvezza e ce la metteranno tutta. La Roma dovrà quindi darsi una scossa se vuole dare un senso al suo campionato e tenersi stretto almeno un posto per l’Europa. Adesso le ultime sulle formazioni ufficiali e poi il racconto del match.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:40 – Cielo sereno e terreno di gioco in buone condizioni, temperatura intorno ai 26 gradi. Tra poco vi comunicheremo la formazione titolare scelta da Fonseca, ci sono un paio di rebus ancora da sciogliere. Le ultime danno Dzeko in panchina.

ROMA-UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Ibanez, Smalling, Kolarov; Cristante, Villar; Carles Perez, Pastore, Kluivert; Kalinic.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Zappacosta, Santon, Spinazzola, Fazio, Diawara, Mkhitaryan, Ünder, Perotti, Dzeko.

All.: Fonseca

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger, De Paul, Jajalo, Fofana, Zeegelaar; Okaka, Lasagna.

A disp.: Nicolas, Perisan, De Maio, Samir, Mazzolo, Ter Avest, Ballarini, Walace, Sema, Palumbo, Nestorovski, Teodorczyk.

All.: Gotti

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Giallorossi.net – A. Fiorini