“Grazie Roma per avermi ceduto alla Lazio”, Pedro minacciato dai suoi ex tifosi

NOTIZIE AS ROMA – Una pioggia di insulti nel migliore dei casi, e di minacce nel peggiore. L’ex romanista Pedro, passato alla Lazio nell’estate 2021, è stato oggetto di intimidazioni da parte dei suoi vecchi tifosi.

L’attaccante spagnolo, 37 anni, sta vivendo una seconda giovinezza in biancoceleste, e in una recente intervista a Il Messaggero ha dichiarato: “Ringrazio la Roma per avermi ceduto alla prima squadra della Capitale”.

Parole che hanno scatenato la reazione di alcuni romanisti, che sui social ma anche in privato hanno insultato e minacciato il calciatore. Lo rivela Il Messaggero.

