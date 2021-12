Grillitsch, l’Hoffenheim chiede 6-7 milioni. Pinto ora pensa a Kamara: ecco come può arrivare a dama

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per Florian Grillitsch, mediano dell’Hoffenheim in scadenza di contratto e obiettivo della Roma per rinforzare la metà campo a gennaio, la strada è in salita. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese).

Il club tedesco infatti spara alto per il proprio centrocampista e vuole 6-7 milioni di euro per lasciarlo partire a gennaio. Una cifra che sembra proibitiva per la Roma, a meno che i giallorossi non riescano a monetizzare la cessione di uno tra Villar e Diawara.

L’alternativa principale è Boubacar Kamara, 22 anni, difensore del Marsiglia che nel frattempo si è trasformato in mediano difensivo. Anche lui ha il contratto in scadenza, il che abbassa il suo valore da 20 a 10-12 milioni.

Il centrocampista francese è molto richiesto ma la Roma ha un’arma in più da sfruttare: il fatto che il Marsiglia dovrà riscattare Pau Lopez e Under, pagando in tutto 21 milioni, soldi da cui poter eventualmente scalare il costo di Kamara.

Fonte: Gazzetta dello Sport