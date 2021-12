Mou chiede a Pinto rinforzi dalla Premier. Dopo Maitland-Niles ecco il gigante Loftus-Cheek

AS ROMA NEWS – Le indicazioni date da Josè Mourinho a Tiago Pinto nel summit di mercato effettuato dopo l’ultimo impegno del 2021 in campionato sono state chiare: lo Special One vuole investimenti mirati verso la Premier League.

Nel mirino giocatori considerati dei talenti ma che per un motivo o per l’altro non sono esplosi nei rispettivi club. E così dopo Maitland-Niles, jolly in arrivo dall’Arsenal, la Roma ora va a caccia di Ruben Loftus-Cheek, 25 anni, centrocampista del Chelsea.

Mourinho è convinto, scrive oggi La Repubblica (F. Ferrazza), che la nuova generazione di calciatori cresciuti lì, in grandi club, difficilmente possa fallire l’adattamento in altre realtà, come invece accadeva qualche anno fa.

Loftus-Cheek è un gigante alto 192 centimetri, forte fisicamente ma anche dotato di una discreta tecnica, ha già lavorato con Mourinho, che lo fece esordire col Chelsea e che già la scorsa estate provò a portarlo a Trigoria in prestito, contattandolo direttamente. Ora la Roma ci proverà di nuovo.

L’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora) però precisa: la Roma può tesserare un solo calciatore extracomunitario, e qualora Pinto dovesse chiudere per Maitland-Niles (inglese, e dunque non comunitario) a gennaio i giallorossi non potrebbero acquistare un altro calciatore britannico.

Fonte: La Repubblica / Il Tempo