Spinazzola, rientro in campo non prima di metà febbraio. E la Roma pensa al rinnovo

NOTIZIE AS ROMA – Leonardo Spinazzola ha dovuto cambiare i suoi progetti ambiziosi di poter tornare ad allenarsi in gruppo per la fine dell’anno.

Il terzino potrà di nuovo arare la fascia sinistra soltanto tra un mese e mezzo, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida), il che vuol dire che non tornerà a disposizione di Mourinho prima di metà febbraio.

E il giocatore non sarà nemmeno al cento per cento. Per stabilire con esattezza una roadmap bisognerà attendere la visita di controllo con il professor Lempainen, il chirurgo che lo ha operato, prevista dopo le feste, probabilmente a Turku, nella struttura dove ha operato il terzino.

Dal via libera del chirurgo, comincerà la fase di riatletizzazione. A Spinazzola serviranno circa tre settimane, più o meno il tempo canonico di una preparazione estiva, per tornare a giocare.

Se Mancini lo aspetta in Nazionale, Mourinho non vede l’ora di allenarlo. La Roma crede ciecamente in lui nonostante il grave infortunio, e per questa ragione la società sta valutando l’ipotesi di proporgli un rinnovo contrattuale (scadenza attuale 2024) come testimonianza di stima e supporto.

Fonte: Corriere dello Sport