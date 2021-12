Grillitsch può arrivare per meno di 5 milioni, ma sul giocatore ora spunta anche il Napoli

CALCIOMERCATO AS ROMA – Per il centrocampo della Roma, in attesa dell’apertura ufficiale del calciomercato di gennaio, uno dei nomi più caldi resta quello di Florian Grillitsch.

Si tratta di un centrocampista forte fisicamente e d’esperienza, caratteristiche che lo rendono uno dei possibili acquisti più adatti alla squadra allenata da Mourinho, e secondo quanto riportato da Il Messaggero il giocatore potrebbe arrivare anche per una cifra non altissima, inferiore ai 5 milioni di euro.

Stando a quanto riportato anche da Il Tempo, però, nelle ultime ora si registra un forte interesse del Napoli sul giocatore.