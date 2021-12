Reynolds, Club Brugge e Hull City interessate al giocatore della Roma

CALCIOMERCATO AS ROMA – Mentre si affollano i nomi di possibili acquisti da parte della Roma per rinforzare la rosa in vista della prossima finestra di calciomercato, che si aprirà ufficialmente tra qualche giorno, si registrano anche i primi possibili affari in uscita.

Tra i nomi dei possibili partenti il primo in lista rimane quello di Bryan Reynolds, terzino destro statunitense che (non è certo un mistero) non rientra nei piani di Mourinho.

Il giocatore, stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, piace a Club Brugge e Hull City, che hanno recentemente chiesto informazioni sul giocatore.