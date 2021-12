Una Roma all’inglese: anche Loftus-Cheek e Wellens nel mirino di Pinto e Mou

AS ROMA NEWS – La Roma pesca in Premier League, scrive il portale Gazzetta.it (C. Zucchelli). I giallorossi sono molto vicini a chiudere con l’Arsenal per il prestito con diritto di riscatto di Mitland-Niles, esterno di centrocampo che può giocare anche da intermedio o da terzino.

Ma l’acquisto del calciatore dei Gunners non chiude la porta a possibili ulteriori arrivi dal campionato inglese. Piace e molto il centrocampista Loftus-Cheeks del Chelsea, mediano box-to-box che non sta giocando con continuità nei Blues.

A Mourinho il calciatore piace molto, così come alla Roma: pista da tenere d’occhio. Così come quella che porta al giovane Wellens del Manchester United B. Si tratta di un terzino molto giovane che potrebbe essere acquistato come progetto di calciatore futuribile del club.

Fonte: Gazzetta.it