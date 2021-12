IBANEZ: “Siamo forti ma dobbiamo migliorare tanto. Mourinho è sempre stato al nostro fianco da quando è arrivato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roger Ibanez parla a Sky Sport a conclusione di un 2021 che lo ha visto ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nella formazione della Roma. Queste le parole del difensore brasiliano all’emittente satellitare:

Cosa ti aspetti dal 2022?

“Il 2022 spero che continui così e si migliori ulteriormente”

Mourinho?

“Parlo portoghese e italiano, riesco a capirlo bene e mi aiuta tanto. È sempre stato al nostro fianco da quando è arrivato, cerca di stare il più vicino possibile alla squadra. Sa tutto di noi calciatori”

La squadra?

“Siamo forti ma dobbiamo migliorare ancora tanto, dobbiamo lavorare di più. Anche l’anno scorso, quando subivamo gol, non riusciamo subito a rialzarci, dobbiamo lavorare su questo”

Vorresti vincere qualcosa?

“Vorrei vincere tutto (ride, ndr)”.

La tua velocità?

“Ci ho lavorato molto, da piccolo mi dicevano che ero veloce. Da due o tre anni ho iniziato a lavorarci spesso con il mio fisioterapista”.

La vittoria sull’Atalanta da ex?

“Mi ha dato soddisfazione, li ringrazio tanto per il passato ma ora sono romanista e per me è stata una partita bellissima. E’ stata un po’più speciale delle altre”.

Tanti brasiliani sono passati per Roma

“Roma sembra il Brasile, lo ricorda tanto. Roma è come Rio per me. Sono stato là un anno e mezzo e qui mi sembra molto simile”.