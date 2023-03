Gualtieri: “C’è preoccupazione per l’arrivo dei tifosi del Feyenoord. Divieto di trasferta misura estrema, ma stavolta ci sono le ragioni”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha parlato sulle frequenze di Radio24 in merito alla trasferta nella Capitale dei tifosi del Feyenoord in vista del match contro la Roma. Ecco le sue parole:

“C’è preoccupazione per l’arrivo dei tifosi del Feyenoord. Saremo inoltre alla vigilia dell’ispezione del Bie per Expo. Per questo ho raccomandato la massima attenzione e il ministro Piantedosi mi ha garantito pieno impegno e mi risulta anche l’orientamento a vietare la trasferta.

Poi c’è sempre chi arriva lo stesso, ma sono di meno e vanno isolati e controllati tutti. Questo è quello che auspichiamo: massimo impegno per evitare danni alla città. Sono fiducioso perché la prefettura mi ha garantito il suo impegno.

Non esiste una soluzione ottimale, il divieto di trasferta è una misura estrema se è comprovato il rischio e il pericolo. Non dovrebbe essere norma ma in questa circostanza ci sono le ragioni per questo orientamento“.

Fonte: Radio24