“ON AIR!” – ROSSI: “Se la Roma non guadagna punti dopo questa giornata, all-in sull’Europa League”, CENTO: “La strategia di Pinto? Ci andrei piano coi giudizi entusiastici”, FERRETTI: “Celik? Più probabile che giochi Spinazzola in difesa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Samp è stata veramente sfigata ultimamente, più passa il tempo e più mi preoccupa sta partita. Questa giornata è impronosticabile, non mi fido di questa partita e di questa giornata. Sulla carta è una delle poche giornate dove la Roma ha un vantaggio. Se non guadagna punti dopo questa giornata qua, regà, lasciamo perdere tutto e facciamo all in sull’Europa League… Roma-Samp è la partita di Wijnaldum, c’è bisogno di un suo guizzo, un assit, un gol, non lo so, però c’è bisogno di un guizzo di Gini…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Tutti parlano di Abraham titolare domenica, ma io non sono per niente convinto. Pellegrini sembra non stare benissimo, è rientrato a Trigoria dopo non essere stato convocato da Mancini per la gara con Malta: non può essere che a ogni partita arriviamo col dubbio Pellegrini, pare quasi una scusa preventiva, e non va bene…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Secondo la Gazzetta la Conference League è la coppa vinta da Tiago Pinto, non dai giocatori, da Friedkin e da Mourinho. Ormai è proprio una direttiva che viene dall’editore, non è più l’iniziativa del singolo giornalista, perchè sennò non si capisce. Qui si incensa il gm e si attacca l’allenatore che ha portato la Conference e che sta provando ad arrivare in Champions, mi sembra una cosa talmente stupida che è evidente che i giornalisti scrivono qualcosa forzatamente. E’ chiaro che c’è una spinta. Questi hanno scritto che Pallotta è stato il più grande presidente della storia della Roma dal ’27 a oggi…forse Cairo ce l’ha con la Roma per la storia di Petrachi, sarà quello…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “La strategia di Pinto è di riserva, chiamiamola così: cerca un pertugio per trovare una soluzione, perchè l’ideale sarebbe venderli subito i giocatori. E’ vero che Senesi non è Diawara, e Sinisterra non è Antonucci, ma dopo la finale di Tirana il Feyenoord ha venduto 5 giocatori per 75 milioni, e la Roma no. Le squadre che hanno preso i giocatori della Roma li hanno pagati poco o niente: Antonucci al Cittadella è andato gratis, Celar è andato al Lugano per 200 mila euro, Fuzato all’Ibiza per 700 mila euro. L’interesse dov’è? E’ che se il Lugano riuscisse un domani a vendere Celar a 8 milioni, e dovesse darne 4 alla Roma, per il Lugano incassare gli altri 4 milioni sarebbe comunque una cifra altissima. Adesso però ci aspettiamo un passo in più da Pinto su altro, sulla scoperta di giocatori…”

Paolo Cento (Rete Sport): “La strategia di Pinto? Se io ho due giocatori, uno è Paolo e l’altro è Francesco, e so che se valorizzo Paolo poi devo dare il 50% della sua vendita a un’altra squadra, mentre se valorizzo Francesco incasso tutto io, io a parità di livello faccio giocare Francesco al posto di Paolo. Visti i giocatori di cui parliamo, e mi sembrano giocatori normali come ce ne sono tanti altri in Europa, io valorizzo quelli su cui non ho grosse percentuali di futura rivendita. Capisco la strategia di Pinto, che è legata a una necessità, ma sull’efficacia e sui giudizi positivi aspetterei un paio di anni in più…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Io non so che deciderà Mourinho, ma penso che confermerà la difesa a tre. Io Celik lo metto un attimo da parte, come ha fatto Mou che non lo ha fatto mai giocare. Pensare che per motivi di necessità uno che sta sempre in panchina ora debba giocare, e per di più fuori ruolo, allora fuori ruolo ci metto uno di cui mi fido di più e che ha già fatto quel ruolo lì, che ha già svolto quei compiti lì. Ecco perchè penso che possa giocare Spinazzola più di lui…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma in questo campionato in certe partite è andata in grande difficoltà, e poi c’è un emergenza in difesa, e questo fa accrescere le perplessità. Io spero che la Samp non ti creerà dei problemi, ma lo temo. Hai la possibilità di salvare questa stagione con la coppa, anche se il Feyenoord è un’ottima squadra, è prima in classifica. Io non dico che punterei tutto sulla coppa, ma avrei un occhio di riguardo alle partite prima del Feyenoord…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La difesa della Roma per domenica è molto rimaneggiata, inutile dirlo. E se uno di loro dovesse avere qualche problema, non so cosa può inventarsi Mourinho. E’ una situazione difficile, l’emergenza totale arriva però nella partita più indicata. Però è una partita che nasconde delle insidie, Stankovic è stato bravo a creare il clima giusto nella Samp, e ora sta creando problemi a tutti, anche alle più forti. Può diventare una partita difficile, ma la Roma deve prendere i tre punti e al termine di questa giornata la logica fa pensare che scavalcherà il Milan e non può perdere questa occasione…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Partita molto insidiosa per la Roma, specie dal punto di vista psicologica, Stankovic ha ricaricato le pile della Samp, con lui la squadra ha mostrato una determinazione e una grinta diversa. I doriani cercheranno di sfruttare la difesa rimaneggiata della Roma. Io non vedo una squadra nettamente favorita, sarà una gara molto equilibrata e insidiosa…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Samp va affrontata con la giusta determinazione, ma è sempre la Sampdoria. Guardate quanti gol ha fatto, solo 16 in 27 partite… Non possiamo pensare che domenica la Roma abbia problemi a batterla. Ha delle assenze, ma pensate se le avesse avuto a Bergamo contro l’Atalanta. La Roma non può permettersi assolutamente un passo falso, deve giocare con determinazione perchè la Samp non te la regalerà, ma la Roma ha già dato in questo periodo e se perde altri punti, allora ciao…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!