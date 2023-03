ULTIME DA TRIGORIA – Gruppo al completo, out solo Karsdorp. Due ballottaggi per domenica

AS ROMA NEWS – Meno due a Roma-Sampdoria. Squadra che è scesa in campo questa mattina per prepararsi al meglio alla partita di domenica.

In gruppo tutti, da Pellegrini a Solbakken, da Wijnaldum a Darboe. Assente solo Rick Karsdorp, fermo ai box fino a fine stagione dopo l’operazione al menisco.

Esercizi atletici e lavoro col pallone per il gruppo. Domani la rifinitura. Per la partita di domenica si un ballottaggio tra Celik e Spinazzola per completare la difesa a tre con Smalling e Llorente. Il turco resta momentaneamente in vantaggio.

In attacco altro rebus da sciogliere, con Belotti e Abraham che si contendono una maglia: al momento è difficile individuare un favorito.

