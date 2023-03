Scambio Spinazzola-Pellegrini, la reazione della Roma alla notizia apparsa oggi su La Repubblica

AS ROMA NEWS – Questa mattina il quotidiano La Repubblica ha pubblicato un articolo nel quale si racconta dell’apertura di un fascicolo da parte della procura riguardante lo scambio realizzato da Roma e Juventus anni fa, con Spinazzola finito in giallorosso e Luca Pellegrini passato alla corte dei bianconeri.

In questi minuti, scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione on line, la Roma fa sapere che a Trigoria si monitora la situazione, consapevoli della trasparenza dell’operazione (realizzata dalla precedente proprietà).

In sede di delisting, quindi uscita dalla borsa, tra luglio e agosto, tutte le operazioni a bilancio e quelle anche di mercato sono passate al vaglio di Consob, Covicos, e Guardia di Finanza. Un controllo propedeutico all’avvio del delisting e passato senza nessuna segnalazione in merito a eventuali irregolarità.

La Roma quindi è pronta a tutelarsi nelle sedi opportune per eventuali tentativi di diffamazione, aspettando l’evoluzione dell’inchiesta che prende in causa le operazioni della Juventus e di altri club indagati per partnership sospette sul mercato.

Fonte: Corrieredellosport.it