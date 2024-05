Guardiola: “Avete visto l’Atalanta contro la Roma? Incredibile la partita che hanno fatto”

AS ROMA NOTIZIE – Pep Guardiola nel corso dell’ultima conferenza stampa, si è soffermato sugli ultimi risultati del Liverpool, definiti deludenti da molti.

Il tecnico del Manchester City, nonché ex centrocampista della Roma, ha sottolineato però come i Reds siano usciti dall’Europa League per mano dell’Atalanta e per esaltare la formazione di Gasperini ha preso d’esempio l’ultimo match contro i giallorossi:

“Il Liverpool è da considerare come una squadra vincente perché alla fine di tutto ha lottato per vincere quattro trofei, per essere in quella situazione. Hanno affrontato l’Atalanta. Avete visto Atalanta-Roma? La partita che hanno fatto. L’Atalanta è incredibile, loro possono batterti”.