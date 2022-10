HELLAS VERONA-ROMA: gli aggiornamenti sulle formazioni e il meteo del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Due giorni a Hellas Verona-Roma, gara in programma lunedì 31 ottobre alle ore 18:30. Vediamo quali sono le ultime dai quartier generali delle due squadre e le possibili formazioni che scenderanno in campo.

QUI ROMA – Mou è intenzionato a confermare il 3-4-2-1 con Pellegrini e Zaniolo alle spalle di Tammy Abraham. In difesa spazio al solito terzetto, a centrocampo da valutare le condizioni di Matic, con Camara pronto a partire nuovamente titolare. Sulle fasce crescono le quotazioni di Karsdorp e Spinazzola, con Zalewski pronti a subentrare a partita in corso. Dovrebbe tornare a disposizione anche il turco Celik.

QUI VERONA – Negli scaligeri restano in forse Doig, Lazovic e Ilic per il match di lunedì, ma solo la rifinitura di domenica scioglierà i dubbi del tecnico Bocchetti. In difesa Ceccherini completerà la linea con Hien e Gunter. A centrocampo spazio alla coppia Veloso-Tameze, mentre sulle fasce agiranno Depaoli e Faraoni. In attacco Verdi e Kallon sosterranno la punta Henry nel consueto 3-4-1-2 dei veneti.

IL METEO DEL MATCH – Cielo poco nuvoloso previsto per le 18:30 sopra Verona. Temperatura che si aggirerà intorno ai 15 gradi.

LE PROBABILI FORMAZIONI – Queste dunque le probabili formazioni di Hellas Veriona-Roma, diretta Tv su DAZN:

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò, Gunter, Hien, Ceccherini, Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli, Verdi, Kallon, Henry.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Camara, Cristante, Spinazzola, Zaniolo, Pellegrini, Abraham.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini