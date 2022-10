Incubo Lazio, crolla all’Olimpico (1-3 Salernitana) e perde Milinkovic-Savic: ammonito, niente derby

AS ROMA NEWS – Domenica terribile per la Lazio di Sarri, che incassa una pesante sconfitta interna contro la Salernitana.

E come se non bastasse, i biancazzurri dovranno rinunciare anche a Milinkovic-Savic per il derby di domenica prossima contro la Roma.

Primo tempo che si chiude con la Lazio in vantaggio grazie a un gol di Zaccagni, ma nella ripresa cambia tutto: prima pareggia Candreva, il grande ex del match, poi è Federico Fazio, ex giallorosso, a operare il sorpasso con un gran destro dall’interno dell’area.

Ma le beffe non finiscono qui: Milinkovic-Savic, lasciato in panchina da Sarri perchè diffidato, entra e si prende il giallo che gli costerà il derby. La Lazio si innervosisce e incassa il terzo gol da Dia.

La Lazio resta ferma a quota 24 punti, e la Roma domani ha l’occasione di sorpassarla di nuovo. Una domenica peggiore per Sarri non poteva esserci.

Giallorossi.net – G. Pinoli