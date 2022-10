Serie A: il Milan cade a Torino (2-1) e il Napoli va in fuga. Vincono Atalanta e Fiorentina, altra frenata per l’Udinese

ALTRE NOTIZIE – L‘Atalanta riprende la marcia e batte l’Empoli per due a zero sul campo del toscani.

Decidono i gol di Hateboer e Lookman, a segno rispettivamente nel primo e secondo tempo. I bergamaschi salgono a quota 27 punti, a + 5 dalla Roma che giocherà domani.

Torna a vincere la Fiorentina, che passa sul campo dello Spezia: apre le marcature Milenkovic, pareggio di Nzola ma Cabral al 90esimo fa esultare i viola.

Frena ancora l’Udinese, che non va oltre lo zero a zero sul campo della Cremonese: i friulani salgono a quota 22, raggiungendo i giallorossi in attesa della partita di Verona.

La Lazio crolla in casa, sconfitta dalla Salernitana per 3 a 1, mentre il Milan cade a Torino: la squadra di Juric vince 2 a 1 grazie ai gol di Djidji e Miranchuk, inutile la rete di Messias nella ripresa. I rossoneri restano fermi a quota 26 e permettono al Napoli di tentare la prima fuga stagionale.

Giallorossi.net – G. Pinoli