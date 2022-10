HJK HELSINKI-ROMA 1-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma passa sul campo dell’Helsinki, rimandando ogni discorso qualificazione all’ultima giornata del girone. Decide un gol di Abraham e un autogol procurato da El Shaarawy.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera alla Bolt Arena per affrontare i finlandesi nel penultimo match del girone C di Europa League:

Rui Patricio 6 – Solo un facile intervento a inizio partita, poi resta a guardare per tutto il primo tempo. Nella ripresa ha suo da fare, ma è attento.

Mancini 5 – Rimedia il solito giallo che lo terrà fuori dalla decisiva partita contro il Ludogorets. Si addormenta su Hetemaj lasciandogli troppo spazio in occasione del gol dell’uno a uno.

Smalling 6 – Sbadiglia nel primo tempo, nella ripresa deve destarsi dal sonno, svegliato dal più insidioso Abubakari.

Vina 6 – Fa il suo, giocando una gara attenta e volenterosa.

Zalewski 6 – Prestazione altalenante in un ruolo che non ne esalta le doti.

Camara 6 – Partenza in salita con un pallone perso al limite dell’area. Poi si limita a smistare qualche palla senza dare sostanza alla sua prova. Dovrebbe provare a essere più intraprendente. Dal 77′ Bove sv.

Cristante 6,5 – Si conferma in un buon momento. Prima centra la traversa con un colpo di testa, poi allo stesso modo segna un gol che però viene annullato per fuorigioco. Sempre prezioso il suo lavoro in mezzo al campo.

El Shaarawy 6,5 – Non è ancora al top della condizione, ma dà un po’ di pepe alla fascia. La Uefa gli attribuisce il gol del due a uno che vale la vittoria. Dall’89’ Spinazzola sv.

Pellegrini 6,5 – Ancora una volta decisivo con i calci piazzati. Prima serve l’assist per il gol di Cristante, annullato per fuorigioco. Quindi pennella la solita punizione magistrale sulla testa di Abraham. Nella ripresa cala e viene sostituito. Dal 77′ Faticanti sv.

Volpato 6 – Gioca con buona personalità. Qualche sbavatura, compensata da un paio di numeri interessanti. Dal 77′ Shomurodov sv.

Abraham 7 – In palla fin dall’inizio. Mette in affanno la difesa avversaria, poi trova il gol che sblocca il match con un preciso colpo di testa. La speranza è che per lui questa possa essere la partita della svolta.

JOSE’ MOURINHO 6 – La Roma fa il compitino, vincendo una partita che, visto il risultato del Ludogorets, poteva anche essere pareggiata. Prestazione non indimenticabile, ma era prevedibile visto il campo e le tante assenze. Tappa di passaggio alla sfida decisiva che si giocherà tra una settimana all’Olimpico.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini