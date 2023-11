Horror Roma, Mou furioso

AS ROMA NEWS – Match point fallito. La Roma butta l’occasione di chiudere il girone di Europa League in suo favore, e come se non bastasse si fa anche scavalcare in vetta dallo Slavia Praga, che ora è padrone del destino dei giallorossi oltre che del proprio.

L’harakiri compiuto all’Eden Arena fa infuriare Mourinho, che a fine partita non ha problemi a demolire la prova dei suoi ragazzi: “Prestazione orribile, non mi è piaciuto nulla tranne Bove“, l’affondo dello Special One. Che in conferenza stampa rincara la dose, specie quando si parla della sfida contro la Lazio e di come possa aver influito sulla prestazione dei ragazzi: “Al di là del fatto che Roma è davvero speciale per me, per il modo in cui vivo il mio lavoro e la mia dimensione della mia professionalità, non è possibile che sentano il derby più di me. È possibile invece che qualcuno dei giocatori non abbia lo stesso livello di professionalità che ho io, perché era questa la partita più importante”.

Mou, dopo essersi scottato contro Bodo Glimt e Ludogorets, preferisce non correre rischi e all’Eden Arena manda in campo una formazione molto vicina a quella titolare al netto degli indisponibili. Il risultato però non è quello sperato: la squadra scende in campo con l’atteggiamento sbagliato e non riesce di fatto a combinare nulla di buono in quasi 100 minuti di partita.

Lo Slavia ci mette più ritmo e convinzione, e questo le basta per riuscire a sbloccare il match nella ripresa. La Roma tenta una reazione, ma è troppo confusa e poco convinta nelle sue giocate. Deludono gli uomini migliori: male Lukaku, male i subentrati Cristante, Dybala e Renato Sanches. Male tutta la squadra. Gli unici a salvarsi sono Svilar, che evita un passivo peggiore, e Bove, che ci mette intensità e convinzione. Il resto è un copione da horror.

Il 2 a 0 alla fine va stretto ai cechi, che nel recupero potevano anche arrotondare il punteggio, ma è sufficiente per permettere allo Slavia di riprendersi la vetta del girone (miglior differenza reti). Alla Roma potrebbe anche non bastare vincere le restanti due partite contro Servette, in Svizzera, e Sheriff all’Olimpico per evitare l’incubo del playoff. Non poteva esserci modo peggiore per preparare l’avvicinamento al derby di domenica che diventa più che mai decisivo. La squadra di Mou resta pericolosamente in bilico tra inferno e purgatorio. Per il paradiso la strada è invece ancora maledettamente lunga.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini