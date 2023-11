“ON AIR!” – MORONI: “Mourinho ha stancato, non è più il mio allenatore”, CORSI: “Partita incommentabile”, ROSSI: “L’aria non è buona per niente”, CARINA: “La squadra si sta logorando”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Siamo alle solite…è una Roma incommentabile. Io non ci pensavo più a queste cose, perdere così, addirittura 2 a 0… non si può. Le responsabilità sono sia di Mourinho che dei calciatori. Sento tanti che attaccano Friedkin, io sono d’accordo che mancano giocatori, ma in questa partita che c’entra Friedkin… Io non dico che la Roma doveva travolgere lo Slavia, ma bastava anche un pareggio… Niente, nessuno riesce a cambiare questa Roma. Qua nessuno critica, va tutto bene, e invece non va bene per niente. Questi giocatori non hanno amor proprio, hanno giocato da fare schifo, senza nessun tipo di verve…Aouar è una pippa, Belotti è tornato quello dell’altro anno, Dybala e Lukaku non hanno fatto niente, e Mourinho pure. Lui doveva trasmettere la mentalità alla squadra, e in questa partita non l’ha trasmessa, e la Roma continua a fare queste figure di mer*a…”

David Rossi (Rete Sport): “Noi sappiamo già che l’anno prossimo l’allenatore non ci sarà, che il gm è un punto di domanda, ci sono 5 giocatori in prestito, due in scadenza di contratto… Dybala ha una clausola rescissoria di 12 milioni e faccio fatica a pensarlo ancora alla Roma se vede la malaparata, se vede che se ne vanno tutti compreso Mourinho… L’aria non è buona, non è buona per niente regà… Domenica paradossalmente c’è l’occasione migliore, vincendo anche di ruzzica riprenderesti un po’ di fiato. Perchè famo a capisse: se questi hanno intenzione di perdere il 4 derby degli ultimi 5 non va bene, nemmeno per l’allenatore. E chiudo dicendo una cosa: sentire dire da un portoghese che come vive lui il derby non lo vive nessuno, non lo posso accettare…Lui più di Bove, di Pellegrini, di Pisilli, non lo può vivere, è una caz*ata…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Pellegrini non sarà il miglior giocatore della storia, ma in questa Roma è uno che ti farebbe molto comodo. Mourinho nel momento in cui dice che ci sono giocatori non professionali, e salva solo Bove, mi fa entrare in una retorica che non mi piace. Se il migliore è Bove, che non è un titolare della Roma, sono molto molto preoccupato. La sua è un’ammissione, perchè allora è evidente che non è riuscito a trasmettere alla squadra un certo tipo di messaggio. Tutti dicevamo che le squadre di Mourinho hanno un marchio di fabbrica ben definito, che è quello della personalità, che le sue squadre si buttano nel fuoco per lui, una cosa che ieri per l’ennesima volta non è successa. E dopo tre anni è evidente che lui non è riuscito a trasmettere questo messaggio…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Io stamattina da tifoso sono inca**ato nero. Qua invece non si inca**a più nessuno…vinci, pareggi o perdi, va tutto bene… Io quello che vedo non piace: dirigenza inesistente, allenatore che fa dichiarazioni che poi non portano risultati perchè la squadra poi si comporta in maniera diversa, squadra che non ha gioco, calciatori scomparsi… Non poter fare di più di quello che abbiamo visto ieri in 60 minuti contro lo Slavia è squalificante, perchè significa che hai una rosa da retrocessione, che ogni tanto ha dei rigurgiti e vince qualche partita…L’attacco ai calciatori da parte del tecnico? Secondo me è tutto finto. Per me la sua reazione è stata di chi ha rosicato, perchè è caduto nel trappolone di Sarri che aveva parlato di amichevole…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Se vinco il derby domenica, non me ne frega niente della partita di ieri sera. Perchè la Roma secondo me passa il turno in coppa, e anche da prima perchè secondo me lo Slavia non vince lì in Moldavia. Ma la partita di ieri mi ha fatto avvelenare perchè sei stato sovrastato sotto ogni aspetto: sul piano del gioco, sul piano del risultato, sul piano della cattiveria…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Mourinho non è più il mio allenatore, perchè mi ha stancato. Ma non perchè la squadra gioca male, lui non insegna calcio e schemi. Non mi piace come persona: la settimana scorsa ha attaccato la società, ieri ha attaccato i giocatori dicendo che non sono professionali…ma è lui che non è professionale per niente, perchè ogni volta che perde non risponde alle domande e non ammette mai i suoi errori. Ieri non ci ha spiegato nulla: la tattica, la scelta dei giocatori, non ci hai spiegato nulla…Io credo che Mourinho difficilmente resterà, non è possibile… Si può anche perdere a Praga, ma lui scappa sempre, non si prende le responsabilità…”

Emanuele Zotti (Tele Radio Stereo): “La sconfitta di ieri è frutto di una squadra che sorprendentemente è scesa in campo senza motivazioni. Secondo me salvare solo Bove è ingeneroso, anche Svilar ha fatto il suo evitando guai peggiori alla Roma. Ho visto una squadra che ha tirato in porta dopo 52 minuti, zero calci d’angolo….Mi è sembrato uno spettacolo molto simile a quello di San Siro…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Roma è andata peggio ieri che a San Siro, perchè lì non sei stato preso a pallonate, ieri invece sei stato surclassato sotto ogni aspetto dallo Slavia, e il passivo poteva essere anche più pesante. La Roma ha avuto un paio di occasioni, ma la reazione è stata appena dignitosa…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Smalling era il giocatore che molto spesso ti risolveva le patate bollenti dentro l’area di rigore. I due gol che prendi ieri sono gol che non puoi prendere, specie il secondo, perchè non puoi farti trovare scoperto da una rimessa laterale. Ieri avresti dovuto difendere l’1 a 0, perchè ti avrebbe lasciato davanti allo Slavia, e tu non sei stato in grado di farlo. Con uno come Smalling secondo me certi errori non li avresti commessi, e la sua assenza sta costando diversi punti alla Roma…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Avvilente la partita della Roma per come è stata preparata, giocata, e commentata dopo. Secondo me la Roma vincerà il derby, il problema è che è una squadra che si sta logorando. Noi spesso ci fossilizziamo sul gioco di Mourinho, che secondo me è un falso problema, la cosa grave è come hai perso ieri: se togli lo spirito, la grinta, le seconde palle, giocare sempre come se fosse l’ultimo pallone, cosa resta? L’atteggiamento della squadra è inspiegabile. Per me va criticato il fatto che non era una squadra di Mourinho, ma era una squadra spenta. Non so se dopo tre anni la squadra non recepisce più il messaggio dell’allenatore. Magari domenica vinci il derby, ma poi riperdi a Reggio Emilia col Sassuolo, diventa una costante…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “I giocatori della Roma hanno ascoltato Sarri e non Mourinho, l’hanno affrontata come un’amichevole e ha fatto una brutta figura, perchè se pensi al derby e giochi in punta di piedi prendi delle imbarcate. La Roma ieri ha sbagliato completamente atteggiamento, e anche Mou non ha fatto quanto sufficiente per far sì che la partita non andasse in quel modo. Anche lui si è reso conto di non aver fatto abbastanza per tenere la squadra con la testa sul match nel modo corretto, non è riuscito a trasmettere quello che voleva. Salva Bove? Secondo me parla di atteggiamento, Bove può anche aver sbagliato delle cose, ma ha provato a dare qualche calcio, ha fatto vedere di aver voglia di lottare…”

Xaver Jacobelli (Radio Radio): “Giuste le parole di Mourinho. Il derby arriva a proposito, ora la Roma deve reagire a una prestazione così negativa. Pensare che questa partita contro lo Slavia fosse una formalità è stato un grave errore, lo Slavia in un anno e mezzo ha incassato solo una sconfitta in casa, e la Roma avrebbe dovuto affrontare la partita in un modo molto diverso…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Partita brutta brutta, Mourinho la definisce orribile, il 2 a 0 sta stretto allo Slavia. Mourinho ci dice che l’unico che non meritava di perdere era Bove, ma io nemmeno lui ho visto bene. La Roma cade spesso in questo genere di partite, e non è la prima volta che Mourinho dice di aver visto una partita orribile. Però ha ragione sul derby, quella è una partita isolata, non è che adesso la Lazio diventa favorita perchè la Roma ha fatto una figuraccia eri sera. La cosa positiva per la Lazio è che quella di ieri è la seconda partita in cui Lukaku gioca male, e questa è una novità…”

