Hull City: “Avviata una partnership con la Roma. Sia noi che loro abbiamo già individuato calciatori da prendere”

NOTIZIE AS ROMA – La Roma e l’Hull City, club inglese di Championship, daranno il via a una partnership per una collaborazione a lungo termine. A darne conferma è Tan Kesler, vicepresidente del club inglese, che in un’intervista a BBC Humberside Sport ha parlato del progetto. Queste le sue parole:

“Tiago (Pinto, ndr) è il loro direttore sportivo, lo conosco dai tempi del Portogallo. La competizione in Italia è feroce, loro devono collaborare con altri club della lega e ci stanno provando, ma comunque devono competere. La Championship è un campionato dal quale puoi mandare i calciatori in Premier più in fretta, vorremmo collaborare dal punto di vista dei calciatori, delle idee e della filosofia.

Abbiamo fatto una stretta di mano teorica per il rapporto che abbiamo noi e i presidenti delle due squadre, i quali si vedranno in futuro per sancirla. Sarà principalmente una collaborazione calcistica. Noi considereremo i loro calciatori migliori, loro hanno già preso in considerazione alcuni dei nostri per portarli in prima squadra.

Sono trattative che devono avere un senso, perché bisogna prendere in esame anche la sostenibilità finanziaria. I giocatori della Roma sono costosi e quindi cercheremo di fare qualcosa di ragionevole e che non porti loro a perdere soldi. Nessun giocatore arriverà prima dell’inizio della stagione, è un discorso più di lungo termine che non portare qualcuno nell’immediato.

Un’amichevole in estate? Ne abbiamo parlato, ma il loro calendario pre-season è molto fitto perché quei giorni saranno in tour, ma ne abbiamo parlato e siamo la loro prima opzione nel caso fosse possibile e siamo molto eccitati da questa prospettiva”.

Fonte: BBC Humberside Sport