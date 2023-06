“ON AIR!” – PRUZZO: “Fossi nella Roma proverei lo scambio Belotti-Zapata”, NARDO: “Morata il top che puoi permetterti”, CORSI: “Il nuovo stadio? Sarà come andare a teatro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Frattesi è un buon giocatore, ma non so se Matic-Frattesi possa essere una coppia. Non è un’operazione che si può chiudere in quattro e quattr’otto, e questo vale sia per la Roma che per l’Inter. Scamacca? Ha giocato poco e male al West Ham, e il club sa che verosimilmente dovrà prestarlo per rivalutare il cartellino. La Roma non lo considera una prima scelta, ma magari intanto si prende lui, sapendo di avere il gradimento del giocatore. Ma con i club inglesi non sei sicuro di ottenere ciò che vuoi, anche avendo l’ok del calciatore…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Samardzic dell’Udinese per il centrocampo della Roma? E’ un giocatore che mi piace tantissimo. Carlos Augusto per la sinistra? Ha fatto sei gol, rispetto agli zero di Spinazzola sarebbe qualcosa… Sono giocatori giovani ma già pronti, sono due profili interessanti per la rosa della Roma, il problema è che Udinese e Monza sono club che si fanno pagare e non hanno troppo bisogno di fare operazioni per sistemare i conti. Se ne riparlerà dopo il 30 giugno, prima bisogna sistemare le uscite…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il nuovo stadio della Roma? Ho sempre detto che uno stadio piccolo costerà tanto, e chi non si potrà permettere un biglietto resterà a casa. Questa è la nuova filosofia americana, ma non solo del nostro Friedkin. Costerà tutto di più. Io l’ho sempre detto e lo dico ancora: lo stadio diventerà un teatro. Non ci si potrà alzare, non si potrà urlare, non si potrà fumare…Bisogna solo spendere tanti soldi con i cappelletti in testa e le coca cole in mano…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “L’unico giocatore che può arrivare dal Sassuolo alla Roma è Frattesi. Con lui faresti un investimento sia economico che tecnico. Il giocatore ci ha detto che per due milioni non è arrivato lo scorso anno, e questo lascia un po’ di amaro in bocca. Secondo me è il calciatore che manca alla Roma, box to box, che ha grande energia ed esplosività, sa fare gol. 40 milioni è una cifra sproporzionata per il mercato italiano, ma se il Sassuolo scende a 30-32 milioni, sarebbero 10 milioni di cash considerando Volpato e Missori e il 30% della rivendita. E 10 milioni per un giocatore che te lo porti appresso per 7-8 anni secondo me si possono spendere…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Morata? Bisogna chiedersi se è migliore dei giocatori che ha già la Roma in attacco. Sulla carta lo è. Io vorrei uno che spacca la porta, e Morata non è forse il migliore al mondo sotto questo aspetto, ma nemmeno il peggiore. E soprattutto devi fare i conti con quello che puoi permetterti. La Roma deve sottostare a determinare regole, poi da luglio sarà tutto un altro mercato e potrai fare degli investimenti..”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Io penso che Morata sia il massimo che la Roma possa prendere sul mercato degli attaccanti, a meno che non riesci a fare un capolavoro, tipo Sabatini con Dzeko nel 2015, prendendo un giocatore quotatissimo pagandolo poco. Altrimenti un profilo alla Morata penso sia difficilmente superabile come livello tecnico da un altro eventuale candidato in questo momento…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Firmino è un giocatore che piace, piace a Pinto e piace a Mourinho, anche se al momento la priorità è Scamacca.

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Scamacca? Mi aspetto qualcosa di meglio, spero che abbiano nel taschino qualcosa di superiore. Se tu riuscissi a fare Morata, Dybala e Zapata, con uno scambio per sei mesi con Belotti all’Atalanta, allora a quel punto staresti veramente bene. La Roma lancia spesso la palla lunga, Zapata è uno che ti difende il pallone, che ti fa salire la squadra… Scamacca non lo vedo come un titolare, uno che possa farti la differenza. La Roma ha bisogno di una certezza lì davanti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Scambio Zapata-Belotti? Il colombiano è andato male per un serie di infortuni, ma quando è tornato ha dimostrato di essere ancora un giocatore importante, e invece Belotti non lo è più. E’ geniale come idea, ma è uno scambio che l’Atalanta non farebbe mai, se volessi Zapata dovresti tirare fuori i soldi…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Scambio Belotti-Zapata? E’ una buona idea, ci può anche stare, la Roma ha bisogno di un attaccante che sia più efficace di Belotti. Zapata ha un ingaggio pesante, ma è un’idea da proporre, potrebbe essere buona…”

Redazione Giallorossi.net

