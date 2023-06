La Roma vince la causa con Petrachi: l’ex ds dovrà restituire i 5 milioni ai giallorossi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma vince la causa legale con l’ex direttore sportivo giallorosso, Gianluca Petrachi.

Lo riporta la testata sportiva Sportitalia, spiegando che la Corte d’Appello ha accolto il ricorso del club capitolino contro la sentenza in primo grado che l’aveva condannato a risarcire l’ex dirigente con una somma di 5 milioni di euro per la mancata correttezza dell’interruzione del rapporto per giusta causa.

La Corte d’Appello, però, ha ribaltato la situazione dando ragione alla Roma, che ora dovrà ricevere da Petrachi i 5 milioni sopracitati, oltre alle spese legali.

Fonte: sportitalia.com