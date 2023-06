Scamacca-Roma, il West Ham verso il sì al prestito

AS ROMA NEWS – Gianluca Scamacca si riavvicina alla Roma. L’attaccante ha dato il suo sì ai giallorossi, e non vede l’ora di tornare a giocare per la sua ex squadra.

Tiago Pinto, forte della volontà del calciatore, presto tornerà alla carica con il West Ham per convincere gli inglesi ad accettare il prestito (possibile un diritto di riscatto).

Nei prossimi giorni, scrive oggi La Repubblica, è previsto un nuovo contatto tra le parti per capire se sarà possibile arrivare alla fumata bianca. Scamacca e il suo agente sono in pressing sul proprio club per far sì che accetti la proposta della Roma.

Il West Ham per il momento ha tenuto il punto ma, rivela Gianluca Di Marzio, alla lunga i londinesi dovrebbero aprire al prestito del proprio attaccante.

L’arrivo in prestito di Scamacca non chiuderebbe le porte ad Alvaro Morata: stando a quanto racconta oggi Leggo, l’obiettivo numero uno di Mourinho e della Roma per l’attacco è ancora lo spagnolo.

Per Il Messaggero invece un nome che potrebbe tornare d’attualità per l’attacco è quello di Noah Okafor, 23 anni, centravanti della nazionale svizzera e del Salisburgo: il suo contratto scadrà nel 2024.

Fonti: La Repubblica / Gianlucadimarzio.com / Leggo / Il Messaggero