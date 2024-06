Hummels, Douè, Bodart e Sangaré: Ghisolfi sta per piazzare i primi colpi

AS ROMA NEWS – Florent Ghisolfi sta per dare la prima accelerata al mercato in entrata della Roma. Affari più o meno di contorno, che serviranno a sistemare alcuni ruoli scoperti in rosa, o a rinforzare il settore giovanile in ottica futura.

In porta sono avanzate le trattative per Arnaud Bodart, 26 anni, portiere belga dello Standard Liegi che sembra essere molto vicino a diventare il vice di Mile Svilar. La Roma spenderà qualche milione di euro per il suo acquisto, avendo il contratto in scadenza nel 2025. Sistemata dunque una delle prime priorità da colmare in rosa.

Per la difesa si avvicina il colpo Mats Hummels a parametro zero: la trattativa non è ancora conclusa, sul difensore tedesco ci sono anche il Mallorca e squadre americane oltre che arabe, ma al momento i giallorossi sembrano essere l’opzione più allettante per il tedesco, che vuole rimanere in Europa. La richiesta di Hummels è un biennale, la Roma deve prima piazzare Smalling.

Sulla corsia destra, chiuso l’affare Buba Sangarè per la Primavera (costerà circa un milione e mezzo), Ghisolfi è avanti nella trattativa con Guela Douè, 21 anni, terzino franco-ivoriano del Rennes valutato circa 7 milioni di euro. Anche lui è in scadenza nel 2025 e può essere un buon affare di mercato. A destra però per il ruolo di titolare resta in corsa Raoul Bellanova, ma molto dipenderà dalle richieste del Torino: per ora sono troppo alte le pretese dei granata.

Fonti: Gianlucadimarzio.com / Corriere dello Sport / Leggo / Il Tempo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!