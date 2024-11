Hummels, Dybala, Paredes e Saelemaekers: Ranieri ritrova la Roma affidandosi ai suoi leader

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’aggiustatutto Ranieri fa rinascere la Roma dalle sue ceneri con poche e semplici mosse: ridando fiducia alla squadra attraverso concetti facili e affidandosi alla classe e all’esperienza dei suoi calciatori più blasonati.

Non è un caso se la miglior prestazione dei giallorossi coincide col ritorno in campo degli uomini dal curriculum migliore. A cominciare da Mats Hummels, snobbato per due mesi da Juric ma immediatamente rilanciato da Ranieri: la prima mossa di Sir Claudio è stata quella di rimettere il 35enne tedesco al centro della retroguardia nonostante le sue condizioni fisiche non ottimali.

Normale che Mats non sia ancora al top della forma, mancandogli del tutto il ritmo partita. Ma la sua leadership in mezzo al campo è intatta, e per questo Ranieri ha voluto subito dargli spazio per fargli rimettere minuti nelle gambe. Anche a costo di pagare qualche pegno, come il rigore provocato ingenuamente ieri o l’errore commesso su Lukaku a Napoli.

A Londra si è rivisto anche Paredes, campione del mondo come Dybala, giocatore con pregi e difetti ma sul cui spessore internazionale c’è poco da discutere. Con una squadra che sa come muoversi in campo lui riesce a mostrare il meglio del suo gioco. Ieri contro il Tottenham è riuscito a emergere nel momento in cui i ritmi si sono abbassati, ma questa non è una novità.

Superfluo parlare del suo compagno di nazionale: il fatto che ci sia una Roma con o senza Dybala ormai lo sanno anche i sassi. Ranieri se lo sta coccolando, consapevole di quanto avere Paulo di nuovo al centro della squadra possa incidere sui risultati di questa stagione malandata. C’è poi Saelemaekers, un altro di quelli che è mancato maledettamente alla Roma: il belga è, insieme a Manu Konè, altro pilastro di questa squadra, l’acquisto più azzeccato dello scorso mercato. Un jolly che Ranieri è pronto a calare più e più volte per ridare vivacità alle corsie laterali.

Giallorossi.net – T. De Cortis

