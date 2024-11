ROBA DA MATS!

AS ROMA NEWS – Il malato dà finalmente segnali di ripresa. La medicina del dottor Ranieri sembra funzionare. Il pareggio strappato col cuore, ma anche con una prestazione convincente, sul difficile campo del Tottenham ridà morale alla depressa truppa giallorossa.

Grande mattatore della serata è Mats Hummels, l’uomo più discusso ma anche atteso dalla piazza romanista. Il tedesco prima impicca la partita ai suoi con un fallo da rigore dopo pochi secondi dal via, poi sbanda, ma da campione consumato riesce a non perdere la testa, rimettersi in riga e regalare alla Roma la rete del pareggio dopo un forcing finale da applausi.

Il 2 a 2 del New White Hart Lane è un risultato tutto sommato giusto per quanto fatto in campo dalle due squadre. Quella di Londra è stata una partita un po’ pazza, piena di emozioni, occasioni da gol, pali e parate dei due portieri. La Roma ha saputo reagire da squadra alle avversità del match, accettando lo scontro a viso aperto con il Tottenham e riuscendo nel finale di partita a trovare il gol del pareggio quando la porta difesa da Forster sembrava stregata.

Di note liete della serata di ieri ce ne sono finalmente a bizzeffe: oltre alla prestazione della squadra e al gol scritto nelle stelle di Hummels, c’è sa sottolineare il ritorno tra i titolari di un buon Dybala e quello in campo di Saelemaekers, calciatore che sarà fondamentale per la seconda parte di stagione dei giallorossi. Non ha fatto rumore invece l’assenza di capitan Pellegrini, rimasto in panchina per tutto il match: Ranieri ha saggiamente deciso di lasciarlo fuori dalla contesa visto il momento negativo attraversato dal calciatore. Fa tutto parte della ricetta del dottor Claudio, determinato a riportare la normalità dentro la Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

