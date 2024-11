TOTTENHAM-ROMA 2-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma getta finalmente il cuore oltre l’ostacolo e porta a casa un pareggio prezioso sul campo del Tottenham che fa morale: decisivo Hummels nel recupero.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi al New White Hart Lane di Londra per affrontare gli inglesi nel match valido per la quinta giornata di Europa League:

Svilar 7 – Incassa due gol ma salva a ripetizione la porta giallorossa.

Mancini 6 – Nel primo tempo Son non gli fa vedere palla, nella ripresa cerca di scuotersi e la sua prestazione migliora. Nel finale sfiora il gol del pari, fortunatamente poi ci pensa Hummels.

Hummels 6 – Partita dai due volti. Regala un rigore che impicca la partita ai suoi dopo pochi secondi. In gravissimo affanno, commette un paio di errori da matita blu. Nella ripresa però tutto si ribalta: il tedesco alza il livello della prestazione e nel recupero trova il suo lieto fine con un gol pesante.

Ndicka 6 – Parte male, ma poi trova la rete del momentaneo 1 a 1. Nella ripresa cresce con la squadra e porta a casa la sufficienza.

Celik 6,5 – L’avversario è tosto, e anche lui affronta i suoi momenti difficili. Ma non molla e a lungo andare diventa una spina nel fianco degli inglesi. Dal 65′ Zalewski 6 – Un po’ arruffone, ma fa il suo.

Konè 7 – Qualche pallone perso di troppo, ma centinaia sono quelli conquistati in mezzo al campo. Gran bel giocatore.

Paredes 6,5 – Cresce alla distanza, dimostrando di saperci stare lì in mezzo se la squadra corre. Grande visione e geometrie.

Angelino 6 – Johnson gli scappa via con troppa facilità in occasione del 2 a 1 inglese. Difensivamente viene inghiottito dagli attaccanti avversari, ma nel finale si scatena colpendo prima una traversa e poi servendo l’assist decisivo a Hummels.

Dybala 6,5 – Disegna l’assist per il gol di Ndicka, si ripete con El Shaarawy ma il VAR annulla. Forster gli nega il gol con un paratone. Ranieri lo tiene fuori all’intervallo. Dal 46′ Soulè 5,5 – Gli manca il guizzo, l’affondo decisivo. Ha un pallone per fare male agli inglesi ma lo spreca non fidandosi del suo destro.

El Shaarawy 6 – Si batte con coraggio e abnegazione. Trova un bel gol che poteva cambiare la partita, annullato per un minimo fuorigioco. Cala alla distanza. Dal 69′ Saelemaekers 6,5 – Bentornato! Giocatore molto utile, che può dare qualità alle corsie. E stasera si è visto.

Dovbyk 5 – Deve darsi una svegliata, perchè così non serve a molto.

CLAUDIO RANIERI 6,5 – Finalmente si rivede la Roma. La squadra ha dato la risposta che ci si attendeva da mesi con una partita non perfetta, ma gagliarda e volitiva. Indovinate le scelte di formazioni, bene anche i cambi. La strada è quella giusta, ora bisogna insistere in questa direzione.

