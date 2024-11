RANIERI: “Non mi piace difendermi, i giocatori hanno risposto alla grande. Hummels un campione, i tifosi ne saranno felici”

AS ROMA NEWS – Mister Claudio Ranieri si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Tottenham-Roma, gara valida per la quinta giornata dell’Europa League.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa al termine del match:

CLAUDIO RANIERI A SKY SPORT

Partita da brividi. Stasera siete andati ben oltre la prestazione…

“Non ero stato contento della partita col Napoli, non mi piace difendere, volevo rispondere colpo su colpo. Ai giocatori ho detto che forse non mi ero spiegato bene. I tifosi amano una squadra che tenta di vincere, non una che si difende e basta. Per cui sono stato chiaro con ognuno di loro e hanno risposto alla grande. Il risultato è importante fino a un certo punto, la squadra non si poteva essere dimenticata di saper giocare a calcio…”

Hummels fa un errore e poi chiude da campione…

“Episodio del rigore che solo il VAR poteva vedere. E’ gente che ha esperienza, ha dato sicurezza, e ancora non è nella forma giusta. Può fare benissimo nella difesa della Roma, e i tifosi saranno super contenti di aver ritrovato il campione che era in Germania”.

Siete disposti a prendere qualche rischio? Ci potevano essere tanti gol, anche del Tottenham…

“Era quello che avevo chiesto. Non mi interessava il risultato, ma che dessero fondo a tutte le loro risorse”.

La partita di oggi segna un cambiamento? Come sta Dybala?

“Non credo che una rondine faccia primavera, dobbiamo lavorare duramente. E’ importante questa partita, è servita alla squadra a capire che non si è dimenticata come si gioca. Per Dybala, si è allenato poco e un tempo era più che sufficiente. Piano piano tornerà in forma, ma non me la sentivo di rischiarlo. Per ora va bene così”.

La partita di oggi può essere la campana di San Pietro che è suonata?

“(Ride, ndr). Speriamo…”

CLAUDIO RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

Quanto è stata emozionante per lei questa partita? Quanta fiducia può dare per il proseguimento della stagione?

“Sono contento della prestazione dei ragazzi. Hanno dato tutto quello che avevano. Sono contento che i tifosi abbiano potuto vedere la loro squadra giocare con voglia, determinazione e orgoglio, senza mai rinunciare a cercare il gol. Ne abbiamo fatti 3 per trovare poi quello giusto all’ultimo. Sono queste le cose che mi piacciono, quando la squadra non si arrende mai e prova a riprendere o a fare il risultato fino in fondo”.

Hummels è partito male e ha finito bene. Serve un mister con questa esperienza per mantenerlo in campo e dargli modo di rifarsi?

“Sono quei calci di rigore dove chi arriva prima ha vinto. L’arbitro non lo aveva fischiato ed è stato richiamato dal VAR, sono cose che ci stanno. Lui si sta impegnando tanto in allenamento e ha fatto una partita piena di sostanza e determinazione, dando tranquillità a tutta la squadra. Non è facile giocare contro i velocisti del Tottenham. Ha meritato il gol perché ha lottato come un leone fino alla fine”.

Si può parlare di risveglio della Roma dopo la partita di oggi?

“Sono contento. Quando dico che non mi aspettavo i risultati è perché volevo una risposta sul campo per capire se i giocatori avessero capito cosa gli stessi chiedendo. Quando ho detto che con il Napoli la partita mi era piaciuta ma non mi era piaciuta la mancata reazione, oggi invece abbiano risposto colpo su colpo pur prendendo gol dopo 5 minuti. La squadra non si è disunita e ha cercato il pareggio ogni volta che poteva, giocando una partita bella e vibrante contro una grandissima squadra. Ho fatto i complimenti a Postecoglu perché ha tirato su una squadra offensiva che mi piace. Così si fa innamorare il pubblico della propria squadra. Voglio che i nostri tifosi sappiano che noi daremo sempre il massimo. Sono sincero, non mi aspettavo una partita così. Avevo paura di un calo nel secondo tempo ma abbiamo continuato a spingere. Certo, abbiamo lasciato qualche spazio al Tottenham, ma siamo venuti a giocare contro una grande squadra ma ho visto una grande Roma, solida e volenterosa, e credo che il gol del pareggio sia stato meritato e il coronamento di tutti gli sforzi dei ragazzi”.

