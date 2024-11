POSTECOGLOU: “Partita emozionante, dobbiamo accontentarci del pari. Un onore aver incontrato Ranieri”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ange Postecoglou, allenatore del Tottenham, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di Europa League che si è appena giocato al New White Hart Lane di Londra.

Ecco le dichiarazioni del tecnico australiano ai microfoni dei giornalisti al termine della partita contro la Roma:

Ha qualche rimpianto?

“C’è frustrazione e delusione perché abbiamo preso il gol del 2-2 nel recupero. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare e vincere. Partita emozionante, dobbiamo accontentarci di questo punto”.

Cosa le ha detto Ranieri a fine partita?

“Sono onorato di averlo incontrato. È fantastica la sua passione per questo gioco. Credo gli sia piaciuta la partita”.

In cosa può migliorare Kulusevski?

“Vuole migliorare in tutti gli aspetti. Può segnare più gol e sta lavorando su questo fondamentale. Oggi ha fatto tanto per noi, tutta la squadra ha lavorato duramente. Avremmo dovuto sfruttare le occasioni e portare a casa la vittoria”.

