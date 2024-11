SAELEMAEKERS: “Oggi è stata una Roma bellissima, questa partita sarà importantissima per il nostro futuro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alexis Saelemaekers parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Tottenham-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa al New White Hart Lane di Londra:

Sei tornato in campo dopo oltre due mesi.

“Sono molto contento, sono stati due mesi molto duri. Ho lavorato tanto e non è stato facile perché faceva tanto male. Oggi è stata una Roma bellissima”.

Il fallo di Bentancur?

“Ho preso una botta forte ma nel calcio funziona così, quando ti fai male al primo colpo ti rifai male proprio lì. Ma questo vuol dire che la caviglia sta bene e sono contento”.

Che Roma hai ritrovato e che squadra vuoi rivedere?

“La Roma è sempre stata la stessa. Dentro avevamo voglia di lavorare e migliorare ma le cose non sono andate come volevamo. Questa partita sarà molto importante per il nostro futuro, da adesso sappiamo che possiamo fare punti contro le big. Dobbiamo continuare così”.

Sarai sicuramente utile per la Roma.

“Farò di tutto”.

