“ON AIR!” – CORSI: “Ranieri ha svegliato la Roma, con lui le cose cambieranno”, FERRAZZA: “La vera notizia di ieri è che non c’erano né Cristante né Pellegrini”, PIACENTINI: “Il gol di Hummels può essere l’episodio che fa svoltare la stagione”

David Rossi (Rete Sport): “Quello di ieri è un punto pesante in ottica playoff, ma è molto significativo perchè conquistato dopo una partita nella quale meritavi ampiamente il pareggio. Il gol di Hummels del 2 a 2, il fatto che abbia segnato lui, è la sintesi della speranza della Roma delle prossime partite… In quel finale, dopo il miracolo di Forster su Mancini, ho pensato: “Vabbè, l’abbiamo persa, però la prestazione resta…“. E invece la squadra non si è persa d’animo, ha continuato a spingere, ha proprio detto “no, questa partita non la dobbiamo perdere“, finalmente stavano rosicando… Dovbyk? Mi sta cominciando a venire il dubbio che non stia bene…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Finalmente mezzo sorriso è tornato dopo giorni di buio totale… E’ stata forse la migliore Roma della stagione. Hummels? Personalità…dopo quell’errore là un giocatore normale si butta già, Nesta al derby chiese il cambio…lui invece si mette lì, comanda la difesa, fa uscite coraggiose. Ed era giusto che segnasse lui il gol del 2 a 2, è stato il Dio del calcio… Magari quello può essere l’episodio che fa girare la stagione della Roma…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Hummels ieri ha fatto 5-6 anticipi nella metà campo avversaria…quando uno è forte, è forte… L’Atalanta? Metterei un centrocampo a tre, non essendoci Pisilli manca un intermedio. Io mi aspetto di rivedere Paredes titolare, lui come Hummels sono quei giocatori che hanno bisogno di giocare partite per riprendere il ritmo, la gamba, l’occhio… Konè è il primo a cui dare una maglia, e l’ultima toccherà a uno tra Cristante e Le Fee. Io mi aspetto Angelino a sinistra e Saelemaekers a destra…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Penso che lunedì Ranieri contro l’Atalanta non farà la stessa partita di ieri, ma ci sarà lo stesso spirito… Noi possiamo giocare con l’Atalanta, col Lecce, col Tottenham, ma noi siamo la Roma…i giocatori lo cominciano a percepire… Mandare via Llorente con leggerezza è stato un errore, lui era uno di quelli che in questa Roma ci poteva stare…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Cogliamo l’attimo di allegria dopo la partita di ieri, poi se riperdiamo tutte le altre partite cento a zero vabbè, ma ora cogliamo l’attimo. Io ho colto l’attimo, e ho urlato come un matto al gol di Hummels perchè ho rivisto la grinta giusta. Hummels si vede che ha una marcia in più dei giocatori della Roma, e i tifosi lo hanno già preso come idolo. Il campione è questo. Poi non è ancora fisicamente pronto, lui con la Roma non aveva mai giocato. Ma se lui entra in forma, non sarà il difensore più veloce del mondo, ma alza la testa e ti decide la partita…è quel tipo di calciatori di cui difettiamo alla grande… Ranieri ha svegliato sti ragazzi, ora speriamo che non facciano come al solito, che fanno 2-3 partite buone e poi ricascano nell’oblio. Ma sono convinto che con Claudio Ranieri questo non succederà…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Se Saelemaekers regge fisicamente sarà molto utile. Quanto t’è mancato… La vera notizia di ieri è che non ci sono stati Cristante e Pellegrini, io partirei da quello… Con Ranieri direttore tecnico e Allegri in panchina l’anno prossimo si comincerebbe a ragionare. E magari anche con direttore sportivo che sa di calcio…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Celik forse nel Sassuolo qualche partita la giocherebbe titolare…a me il turco proprio non piace, non puoi avere Celik a destra…però ieri qualcosa di diverso l’ha fatta vedere… Cristante di nuovo titolare contro l’Atalanta? Deve esserci una clausola sul contratto secondo la quale non può saltare due partite di seguito…Ho fatto il calcolo: a scadenza del contratto, Cristante e Pellegrini sarebbero tra i giocatori con più presenze della Roma nella storia…arriveranno a ridosso di Di Bartolomei, Santarini e Bruno Conti…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Saelemaekers è imprescindibile per questa Roma, è intelligente, rapido, ieri in occasione del gol del pari fa una cosa che in pochi sanno fare in questa rosa. Non so se potrà giocare dal primo minuto contro l’Atalanta, però io me lo aspetto titolare contro il Lecce…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Hummels ha fatto degli errori, ma ha dimostrato una personalità che può essere utilissima per questa Roma. Ha fatto letture difensive pregevoli, che valgono tantissimo… Il pari è meritato…non ricordo una partita dove ci hanno annullato tre gol, due dei quali millimetrici… Konè conferma di essere il miglior acquisto, mentre Dovbyk è la nota negativa, anche se alla fine il gol lo aveva fatto…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “C’erano grosse difficoltà, ma la Roma ha interpretato molto bene la partita, anche grazie all’aiuto della disposizione tattica del Tottenham. Sembrava che la fase difensiva non interessasse a Postecoglou e i suoi… Sono emerse qualità importanti di alcuni giocatori e uno di questi è Paredes, che ha giocato una grande partita. Un’infinità di lanci che difficilmente avrebbe effettuato in campionato; da noi le linee difensive capiscono come muoversi. Invece il Tottenham era posizionato in modo tale da poter ripartire subito…dobbiamo prepararci a un’altra partita. L’Atalanta è diversa. Bisogna fare valutazioni: la squadra è rientrata tardi e molti giocatori hanno speso tanto sotto il punto di vista della corsa. Bisogna capire come recuperare calciatori come Hummels. Questo è un pareggio che serve per il momento, ma Ranieri sa come affrontare la Dea…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non so come catalogare questa partita, ha creato più occasioni ieri che in tutto il campionato. Prendo tutto il buono possibile, la reazione, la partecipazione di essere al livello di una grande squadra. La Roma ne esce rinforzata. Faccio fatica a pensare a una partita del genere anche contro l’Atalanta, ma il passo avanti è evidente. Non so se la strategia a cinque dietro è definitiva o se si tornerà a quattro con un centrocampista in più. Io di questa partita prendo il meglio possibile… Dovbyk? Ieri poteva fare di più, la squadra lo aveva supportato, ieri non era isolato. Ma lui è così di carattere, si mette da una parte e aspetta gli eventi. A volte sembra veramente un po’ fuori dallo schema…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Si comincia a vedere la mano di Ranieri, perchè i giocatori erano quelli anche prima. Quanto c’è di vero nella partita di ieri? Non lo so, bisogna aspettare. Non so quanto c’entri il gol preso dopo 5 minuti, che ha scatenato la reazione, ha funzionato da elettroshock. Senza quel gol non so se la Roma avrebbe fatto la stessa partita prudente di Napoli. Solo il campo ci dirà se questa è la Roma vera, ma nello spirito si è vista una squadra molto confortante… Dybala? Può essere sempre determinante. Quando Ranieri ripete che non ha niente mi sembra che voglia quasi entrare nella testa del giocatore…”

