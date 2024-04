I conduttori di Te la do io Tokyo: “Edoardo non vuole compassione e non incontrerà la Roma”. Adnkronos: “Tutto falso, non è un malato terminale”

AS ROMA NEWS – Il tifoso romanista di nome Edoardo, affetto da una patologia genetica rara, ha fatto parlare di sé dopo la sua telefonata in radio chiedendo alla Roma di regalargli la gioia della vittoria dell’Europa League. Oggi lo stesso Edoardo ha avuto modo di parlare in privato con i conduttori del programma della nota trasmissione radiofonica (Te la do io Tokyo, in onda su TRS) dopo tutto il clamore suscitato per la sua chiamata.

“È sconvolto dall’affetto che ha ricevuto, assolutamente inaspettato. E’ stato anche uno sfogo di un tifoso che vive problemi seri da tanti anni”, raccontano gli speaker dell’emittente. “Uno sfogo d’amore, la Roma è stata per lui sempre un sollievo. Però è di una discrezione unica, non vuole assolutamente avere la pietà delle persone e la compassione. Si prende tutto questo amore, dice che non lo aveva mai ricevuto così, si prende il bello. Avrà probabilmente voglia di scrivere una lettera di ringraziamento a tutti i tifosi della Roma e alla Roma”.

Il tifoso, malato da tempo di una grave patologia, ha deciso di mettere fine alle sue sofferenze in Svizzera. La data indicata per il suicidio assistito era proprio quel 22 maggio, giorno della finale di Europa League: “Per il momento non è un’opzione quella, l’unico augurio è che non lo sia più in futuro, ma è molto complicato. Il motivo è privato. Per il momento non ritiene un’opzione neanche parlare con De Rossi e la Roma, ma non esclude che le cose possano cambiare”.

Edoardo poi ha tenuto a chiarire una cosa importante: “Chiede comprensione e non compassione, dice ‘mi sento una persona realizzata più di altri’, e si definisce un uomo fortunato nonostante la malattia genetica rara. Ha detto ‘la vittoria della Conference mi ha allungato la vita’. Non aveva un obiettivo con quella chiamata. Lui ha un nostro numero, noi non abbiamo il suo. Quando vorrà ci ricontatterà tramite un suo amico“.

Ma proprio mentre tutto il mondo romanista si commuove per questa storia, la nota agenzia di stampa Adnkronos parla di clamorosa bufala. Edoardo sarebbe infatti un tifoso romanista sfegatato. Ma non è malato terminale, non ha in programma di andare in Svizzera per il suicidio assistito e non è chiaro perché abbia chiamato Tele Radio Stereo, una delle emittenti radiofoniche più seguite dai tifosi romanisti, mettendosi a piangere mentre raccontava la sua storia struggente.

Ma Edoardo, questo il nome con cui si è presentato alla radio (attenzione: è il suo vero nome), è proprio difficile che voglia farsi trovare. Perché si è inventato tutto, assicura Adnkronos. La verità è che Edoardo non è disperato come racconta in radio: è vero che possiede dei cani (come ha raccontato alla radio). Ma ha una moglie con la quale si è sposato neanche un anno fa, una donna erede di una ricca e famosissima famiglia. E a quanto pare non starebbe affatto pensando al suicidio assistito per via di una grave malattia genetica.

Fonte: Te la do io Tokyo / Adnkronos

