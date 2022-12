Zaniolo, rinnovo lontano: il giocatore si interroga sul gioco di Mourinho

AS ROMA NEWS – Non si muove una foglia. Tutto fermo sul fronte rinnovo, con Zaniolo che attende ancora una chiamata dalla Roma per discutere del possibile prolungamento di contratto.

Alla vista però non c’è nulla. Nessun appuntamento in programma tra Tiago Pinto e Vigorelli. Tutto sembra essere rimandato alla fine della stagione, con Zaniolo che sarà accontentato solo se dimostrerà di essere il top player in grado di trascinare la Roma in Champions a suon di gol e assist.

Se non si troverà un accordo, la cessione in estate sarebbe quasi scontata. La scorsa estate la Roma aveva fissato il prezzo di Zaniolo in 50 milioni, cifra che aveva scoraggiato i club interessati al ragazzo. Ma ora, arrivati a un anno dalla scadenza, il potere contrattuale dei giallorossi è diminuito.

In tutto questo, scrive oggi Il Tempo, c’è un rapporto con Mourinho che continua a vivere di alti e bassi: Zaniolo rispetta la figura di un allenatore di caratura mondiale, ma si interroga anche su quanto il modo di giocare di questa Roma lo aiuti a valorizzare le sue qualità.

Fonte: Il Tempo