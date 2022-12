Smalling vuole la Champions per restare: occhio alle sirene dalla Premier

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il futuro di Smalling resta tutto da decifrare. Il difensore inglese, 33 anni, vedrà scadere il suo contratto con la Roma a giugno e difficilmente farà scattare l’opzione per il rinnovo di un altro anno.

Il club capitolino non vorrebbe perderlo e gli ha già proposto un biennale, ma per ora Chris prende tempo. Il giocatore, arrivato all’ultimo contratto importante della sua carriera, vuole una squadra che gli permetta di giocare la Champions.

La Roma è in corsa per il quarto posto, e Smalling farà di tutto per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo. Ma qualora i giallorossi dovessero fallire, difficilmente il centrale inglese resterà nella Capitale.

Juventus e Inter sono da tempo sulle sue tracce, ma occhio alle sirene dalla Premier: alcuni top club inglesi potrebbero presto farsi avanti, facendo tentennare le resistenze di Smalling.

Fonti: Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport