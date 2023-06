I Friedkin alla squadra: “Orgogliosi di voi”. Prove di disgelo con Mourinho

AS ROMA NEWS – “Siamo fieri di voi”. Così Dan e Ryan Friedkin hanno ringraziato la squadra giallorossa a Trigoria all’indomani della sconfitta della Puskas Arena che è costata alla Roma la vittoria dell’Europa League.

I texani hanno scelto di stare vicino ai giocatori e all’allenatore dopo la sofferta sconfitta ai rigori contro il Siviglia, a cui hanno assistito dalle tribune dello stadio di Biudapest.

Prove di disgelo anche con Mourinho: un primo contatto tra le parti c’è stato dentro il quartier generale giallorosso, e non è detto che ce ne sia ancora un altro nei prossimi giorni.

Né l’allenatore né la proprietà hanno infatti intenzione di rompere a un anno dalla scadenza di contratto. Non converrebbe a nessuno, né ai Freidkin, che si metterebbero contro una piazza, né al tecnico, al momento senza offerte in mano. Si andrà avanti insieme, per un altro anno. Poi si vedrà.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero