Roma, fatta per N’Dicka. E domani può arrivare l’annuncio del rinnovo di Smalling

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma sistema la difesa in vista della prossima stagione, scrive oggi il Corriere dello Sport. Sta infatti per arrivare l’annuncio del rinnovo di Chris Smalling, pilastro assoluto della retroguardia giallorossa.

Nella giornata di ieri l’agente del centrale inglese, James Featherstone, è stato ricevuto all’interno del centro sportivo per firmare i documenti. Si è deciso di chiudere anche le pratiche “mediatiche” prima della partita contro lo Spezia, perché da domani Smalling come buona parte dei giocatori partirà per le vacanze e tornerà in Italia nella prima settimana di luglio per l’inizio del ritiro.

La Roma nei prossimi giorni, forse domani stesso, potrebbe ufficializzare un accordo che nella sostanza è stato raggiunto un paio di mesi fa. Ma la permanenza di Smalling a Trigoria non è l’unica buona notizia per Mourinho.

Tiago Pinto si avvia ad assoldare anche il franco-camerunese Evan N’Dicka, uno dei difensori svincolati più appetibili d’Europa, che ieri ha giocato la finale di Coppa di Germania e salutato l’Eintracht.

Era il centrale mancino che chiedeva l’allenatore portoghese per completare il reparto. N’Dicka prenderà numericamente il posto di Llorente, destinato a tornare sotto il controllo del Leeds.

Fonte: Corriere dello Sport