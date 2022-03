I Friedkin festeggiano la vittoria della Roma nel derby: “Grazie per aver difeso la città”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ tempo di festeggiare il derby vinto per Ryan Friedkin, vicepresidente del club giallorosso e figlio del presidente Dan.

Il giovane rampollo texano si concesso una cena in un ristorante giapponese insieme a degli amici e rispettive famiglie per celebrare la grande vittoria della stracittadina e trascorrere un po’ di tempo insieme.

Oggi invece il Friedkin Group ha affidato al profilo Twitter la loro felicità per il 3 a 0 alla Lazio citando prima Mourinho (“I derby sono dove si fa la storia”), poi passando ai complimenti alla squadra: “Congratulazioni per aver difeso la città nel derby della capitale. Forza Roma”.