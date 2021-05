I Friedkin spiazzano tutti. Con lo Special One in panchina è davvero rivoluzione Roma

EDITORIALE – I Friedkin spiazzano tutti. E con un colpo solo, a sorpresa, calano il jolly che nessuno mai si sarebbe aspettato. Sulla panchina giallorossa arriva Josè Mourinho, non uno qualunque. Lo Special One. Un allenatore che è sinonimo da sempre di vittorie, ma soprattutto grandi acquisti.

La piazza è scioccata: nessuno si sarebbe mai aspettato un annuncio del genere. Sui giornali ultimamente si parlava solo di Maurizio Sarri, che tutti davano per molto vicino alla Roma. E invece intorno alle 15 di questo martedì 4 maggio 2021 arriva un annuncio che ha del clamoroso, e che potrebbe segnare una svolta nella storia del club giallorosso.

Due gli aspetti più importanti da sottolineare in tutto questo. Il primo: i Friedkin non saranno abili comunicatori, ma sanno far parlare (e come) i fatti. Senza far trapelare nulla all’esterno. La scelta di Mourinho è davvero rivoluzionaria, perchè va contro quell’idea di progetto giovani a basso costo che si era paventata a più riprese sui giornali e nelle radio.

Perchè Josè Mourinho è da sempre sinonimo di investimenti. Difficilmente l’allenatore portoghese, uno dei più vincenti della storia, avrebbe accettato questa nuova avventura senza aver avuto garanzie tecniche dai proprietari.

Le sue prime parole da allenatore della Roma parlano chiaro: “Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società”. Adesso dunque è lecito attendersi di tutto. Anche un mercato movimentato, con parecchi altri colpi di scena. Anche se sarà davvero difficile superare quello di oggi pomeriggio.

Giallorossi.net – A. Fiorini