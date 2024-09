I Friedkin vogliono Sarri alla guida dell’Everton

NOTIZIE AS ROMA – Un altro cambio in panchina operato dai Friedkin. Stavolta però non c’entra la Roma, fresca di un terremoto dentro Trigoria con l’allontanamento prematuro e improvviso di De Rossi per puntare sul più esperto Ivan Juric.

A rischiare il posto stavolta è Sean Dyche, 53 anni, tecnico inglese dell’Everton, club passato pochi giorni fa sotto il controllo dei texani. Già pronti, scrive oggi il Corriere dello Sport, a operare una rivoluzione tecnica.

I Friedkin infatti vogliono portare l’ex allenatore di Napoli, Juventus e Lazio, Maurizio Sarri, sulla panchina dei Toffees. Il primo passo degli americani da nuovi proprietari, che vogliono portare il club a primeggiare in Premier League.

Attualmente l’Everton è in zona retrocessione, ultimo in classifica con appena un punto raccolto dopo cinque partite. La posizione di Dyche è pericolante, e i Friedkin sperano di convincere Sarri a iniziare un progetto a lunga scadenza alla guida del club di Liverpool.

