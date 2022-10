I mal di pancia di Mou, l’avvertimento a Ryan Friedkin e l’accelerata di Pinto: così la Roma arrivò a Dybala

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’edizione odierna del Corriere dello Sport, in un articolo a firma di Ivan Zazzaroni, svela oggi i retroscena dell’arrivo di Paulo Dybala alla corte di Josè Mourinho.

A inizio luglio lo Special One non era per niente soddisfatto del mercato fatto dai giallorossi, ma Tiago Pinto continuava a ripetergli che prima di acquistare bisognava vendere.

A un certo punto dell’estate, stanco di aspettare, José aveva capito che era giunta l’ora di forzare la mano, facendo pressione all’interno di Trigoria. Prima c’è stato il post su Instagram con le gambe incrociate di fronte al computer spento, negli ultimi giorni di Londra. Replicato in varie location per far impazzire i tifosi che provavano a interpretarlo. Poi il silenzio che ha fatto rumore a Fiumicino, al ritorno a Roma dopo la vittoria in Conference.

Si vocifera poi che ci sia stato un incontro quasi casuale con Ryan Friedkin nel quale l’allenatore avrebbe minacciato di andarsene (“Se le cose non cambiano, potete cercarvi un altro allenatore per la prossima stagione“). Vera o meno che sia questa ricostruzione, di sicuro Tiago Pinto ha passato il tempo a trasmettere l’insofferenza dell’allenatore agli americani, che hanno deciso di provare ad accontentarlo.

Quando il DS ha aperto alla soluzione Dybala, José ha finalmente potuto sentire il giocatore di persona e, come sempre, ha trovato le parole giuste per risultare convincente. Paulo, che fino a quel momento non aveva preso in considerazione l’ipotesi Roma anche a dispetto dei colloqui con Totti, ha cominciato a traballare.

Oltre che da Mourinho, Dybala è rimasto molto colpito anche dalla chiacchierata avuta con Dan e Ryan Friedkin, avvenuta poco dopo l’ultimo tentativo di Beppe Marotta, “disarmato” finanziariamente da Zhang. E ha definitivamente rotto gli indugi.

