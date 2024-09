Le liti con Souloukou, il mercato mai decollato con Ghisolfi, i risultati flop: cosa c’è dietro l’esonero di DDR

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Daniele De Rossi lascia Trigoria in tarda mattinata, tra lo stupore generale. Una scena già vista appena otto mesi fa quando ad abbandonare il centro sportivo giallorosso era stato Josè Mourinho.

Ma se l’addio dello Special One era nell’aria, tra risultati deludenti, frizioni evidenti con i Friedkin e un contratto destinato a scadere senza rinnovi, l’esonero di De Rossi è decisamente più inaspettato.

Ma quali sono i motivi che hanno spinto la proprietà texana a fare fuori DDR? Sono diversi i fattori che sono entrati in ballo nella decisione dei Friedkin. Il principale è legato ai risultati deludenti della squadra, che dopo un avvio promettente nel post Mourinho ha cominciato a inanellare una serie di partite senza vittorie. Striscia negativa proseguita anche in avvio del nuovo campionato.

A incidere è stato anche un documento arrivato sulla scrivania dei texani con i dati, assai deludenti, degli expected goal e delle occasioni che, di contro, la squadra giallorossa subiva dagli avversari. Numeri preoccupanti, coinciso con il record negativo di reti realizzate (appena 2 in 4 partite) che hanno fatto colpo nella testa dei proprietari.

De Rossi paga però non soltanto il flop di risultati. E’ cosa nota come i rapporti con Lina Souloukou siano stati particolarmente tesi nelle ultime settimane. Si parla di liti frequenti, l’ultima sarebbe andata in scena alla presenza di Dan e Ryan Friedkin poco prima della decisione dell’esonero. Davanti a questo dualismo, i texani hanno scelto di schierarsi dalla parte della dirigente greca.

Infine c’è da considerare il mercato tormentato che ha inciso sul rapporto non idilliaco tra De Rossi e il club: il tecnico continuava a chiedere giocatori per il 4-3-3, mentre Ghisolfi sembrava essersi convinto della necessità di passare al 3-5-2. Il caso Dybala e quello Zalkewski sarebbero state le due gocce che hanno fatto traboccare il vaso. E che hanno segnato la fine della (breve) storia di De Rossi da allenatore della Roma.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Romanista / Il Messaggero / Corriere dello Sport

