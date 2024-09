Juiric prepara la nuova Roma

AS ROMA NEWS – Il terremoto di ieri ha lasciato pesanti macerie dentro Trigoria, ma Ivan Juric non ha tempo da perdere e ha cominciato subito a preparare la squadra in vista dell’esordio contro l’Udinese di domenica prossima.

Il tecnico croato ha parlato alla squadra, ha chiesto ai giocatori intensità massima durante l’allenamento, arringando il gruppo. Poi, dopo un’ora e mezza di lavoro tra campo e palestra, ha deciso di portare la squadra a cena per conoscere meglio i ragazzi e compattarsi in vista della delicata partita contro i friulani.

Intanto però il discepolo di Gasperini deve cominciare a pensare alla formazione con cui affrontare una stagione ancora agli inizi: spazio alla difesa a tre, sistema gradito all’ex Torino. 3-5-2 o 3-4-2-1, dove Hummels ed Hermoso potrebbero essere molto presto due perni importanti della difesa. Uno dei due debutterà di sicuro all’Olimpico dal primo minuto.

Aggressività, duelli uomo su uomo, velocità e predominio fisico sono le caratteristiche della fase difensiva del croato. Ai raddoppi sono preferiti i duelli. Dal punto di vista fisico, è un sistema che richiede molte energie e quindi andrà valutato il grado di preparazione della rosa, prima di vedere in fretta gli sviluppi della filosofia del nuovo tecnico.

A centrocampo Konè sarà di certo un titolare fisso, mentre sulla trequarti già da domenica il tecnico croato dovrebbe puntare su Dybala, che continuerà a duellare con una maglia con Soulè. L’altro posto sulla trequarti sarà occupato da uno tra Pellegrini e Baldanzi. In attacco invece sarà fondamentale l’apporto di Artem Dovbyk, centravanti su cui Juric ha intenzione di puntare con forza.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!