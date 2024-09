Roma smarrita dopo l’esonero di De Rossi. Hummels: “Inizio folle”, Dybala: “Il calcio è ingiusto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’esonero di Daniele De Rossi ha lasciato sconvolti anche i calciatori della Roma, sorpresi e amareggiati dalla decisione del club di allontanare il tecnico dopo appena 4 partite.

A essere maggiormente sotto shock sono ovviamente i nuovi arrivati, che avevano sposato la causa romanista dopo aver parlato con l’allenatore, abile a convincerli ad accettare il nuovo progetto tecnico. Un ambientamento reso più complicato dall’arrivo di un altro allenatore, che inevitabilmente avrà idee e filosofie di gioco differenti.

“Inizio folle”, ha commentato in queste ore Mats Hummels sui social, con tanto di faccina sorridente ma con la gocciolina di sudore che scende sul viso, a sottolineare la situazione paradossale vissuta in queste ore dentro Trigoria.

Tanti i messaggi di sostegno al tecnico inviati in queste ore dai calciatori giallorossi, da capitan Pellegrini (“Compagno, amico, capitano, mister“) a Mancini (“Un onore lavorare insieme a te“), da Svilar (“Grazie per aver cambiato la mia vita”) a Paredes ( “Sempre grato“).

Il più significativo però è stato quello di Paulo Dybala: “Mister, non sono stati molti mesi, ma sono stati sufficienti per trasmetterci tante cose a livello sportivo e umano. Il calcio è spesso ingiusto…grazie per tutto e ti auguro il meglio per il tuo futuro”.

