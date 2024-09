“ON AIR!” – ROSSI: “De Rossi e Souloukou si sono scannati, i Friedkin hanno scelto la greca”, SABATINI: “Il potere di Lina sovrasta quello dei Friedkin”, PIACENTINI: “Roma ostaggio di Riso, a questo punto lo nominassero ds”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “De Rossi non è stato cacciato per motivazioni sportive, perchè si è pareggiato a Genova. Sarebbe da incompetenti, da incapaci, ma anche da psicopatici cacciare un allenatore dopo avergli fatto un triennale. Nel comunicato non c’è riferimento ai risultati sportivi, ma si parla di interesse della squadra. L’interesse della squadra, non della società. In pratica gliel’hanno accollata alla squadra, questo viene detto nel comunicato. Ma voi vedete competenza specifica nella Roma tale da mandare via un allenatore? De Rossi è stato mandato via per un problema di rapporti personali con l’amministratore delegato Lina Souloukou. Si sono scannati l’ultima volta lunedì sera, e il presidente tra la Souloukou e De Rossi, ha scelto la prima. Friedkin ha cambiato totalmente idea nel giro di tre mesi, mi domando cosa abbia fatto De Rossi per fargli cambiare idea…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non mi sono ancora ripreso dalla giornata di ieri. Sono pericolosamente d’accordo con l’idea che l’esonero di De Rossi non sia legato ai risultati, e non c’entra nemmeno la squadra. Detto questo, ora la squadra non ha più alibi, ora voglio vedere in campo delle cose diverse. Basta alibi, basta parafulmini. Qua la confusione è totale. Mi metto nei panni dei vari Le Fee, Dovbyk, Hummels ed Hermoso, che devono ancora capire dove si trovano e gli cambiano allenatore così…boh, a me sembra il caos… La Roma è ostaggio di un procuratore, che è Beppe Riso, e ogni volta che c’è un problema ci si rivolge a lui…ma allora lo nominassero ds della Roma…Se fossi in Ghisolfi non dormirei sonni tranquilli, può darsi che faccia la stessa fine di De Rossi…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Juric non mette attaccanti esterni come quinti, perciò non mi aspetto El Shaarawy a sinistra, ma Angelino e Saud. A centrocampo voglio sperare che Konè e Pisilli sia la coppia di centrocampisti, i più lontani dal suo calcio sono Pellegrini e Cristante. Il capitano dietro la punta? In questo momento non è presentabile, poi vedremo. Io mi devo aspettare che Juric non si snaturi, altrimenti non prendi lui…Se la squadra che gli hanno dato adesso non può fare il calcio che fa, tra un mese di dimette. Lui vuole giocatori di gamba, aggressivi, che ti asfissiano, che non ti fanno giocare. Quanto calciatori hai con queste caratteristiche? Non sono tanti secondo me…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io domenica contro l’Udinese mi aspetto un 3-4-2-1 con Dybala e Baldanzi dietro la prima punta. Altrimenti Juric potrebbe tornare al 3-5-2, ma non scordiamoci che al Verona e a Crotone ha giocato anche con il 3-4-3… Juric è un allenatore bravo, è uno che ha esperienza, questo non possiamo negarlo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Nella Roma si vede che non c’è nessun tipo di programmazione. Hanno mandato via anche De Rossi perchè l’algoritmo diceva che non sarebbe arrivato in Champions, e lui si è alzato e se n’è andato pensando “ma questi sono matti…”. Dilettanti allo sbaraglio, questi sono i Friedkin. Potevano dargli la possibilità di giocarsi Roma-Udinese, almeno giustifichi a pieno la scelta, e invece non gliene frega niente. E prendono Juric dopo che era stato scelto Pioli, questo fa capire come non ci sia programmazione… Con Juric tutti devono correre, lui li fa giocare tutti a uomo. Un ex allenatore che è stato mandato via da poco mi ha detto: “Voglio proprio vedere Dybala e Pellegrini che corrono per novanta minuti“…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Chi l’avrebbe detto a Dybala di ritrovarsi allenato da Juric…tanto possono cambiare cento allenatori, ma se i problemi sono sempre quelli…I giocatori hanno dato tutto secondo me, non penso che abbiano abbandonato De Rossi. Il problema è stata la confusione totale in cui è andato De Rossi, non supportato dalla società. Un caos in cui tu infili Juric, un allenatore che non ha esperienza di certi tipi di spogliatoi, di certi tipi di realtà. Lo infili in corsa, in una squadra non costruita da lui…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “C’è una disillusione generale che è comprensibile, e domenica allo stadio mi aspetto un clima incandescente come non si vedeva da anni. La botta di Mourinho era stata forte, ma loro in maniera furba hanno attutito scegliendo De Rossi. Ma ora dopo questa scelta qui è molto complicato tornare a credere e a dare fiducia a una famiglia che, è vero, ha speso tanto per la Roma, ma per il resto c’è una confusione che negli ultimi tempi è diventata insostenibile per tutti…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Il perchè dell’esonero di De Rossi da parte dei Friedkin è semplicissimo: hanno contestato i risultati e le statistiche che qualche omino ha analizzato, numeri più o meno interessanti che però mischiano le mele con le pere, perchè sono stati messi insieme i dati della fine della scorsa stagione con quelli di quest’anno…A De Rossi hanno rinfacciato di aver vinto una partita nelle ultime 12, che gli expected goal degli avversari sono stati superiori…insomma una serie di statistiche che avrebbe portato una proiezione che avrebbe visto una Roma fuori dalla Champions a fine stagione. Questa è l’unico veri motivo dell’allontanamento di De Rossi, che è il più ridicolo del mondo, perchè sono stati presi dei dati da qualcuno che non sa niente di calcio ma solo di algoritmi…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La Souloukou già lo scorso anno aveva altre idee, a partire dal ds, che per lei doveva essere Modesto, che si sarebbe portato dietro Palladino. Poi i Friedkin si sono imposti confermando De Rossi. Ma mandare via un allenatore per un gol preso al 96esimo non è credibile, dietro c’è molto altro. Ci sono state delle incomprensioni e delle divergenze. I dissidi ci sono stati, anche sul mercato, dove si è passati da Mikautadze a Dovbyk… Dire che De Rossi è stato allontanato solo per questioni tecniche è prendersi in giro. A logica c’è molto altro dietro…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La scelta di esonerare De Rossi è stata sorprendente, un allenatore che aveva firmato un contratto di 3 anni appena 4 mesi fa. Con lui avevi creato un rapporto e un programma, al punto da fargli firmare un accordo così lungo. E allora deve esserci stata una frattura profonda, con tanti motivi alla base. Ho però la sensazione che anche De Rossi abbia sbagliato delle cose: la scelta migliore forse non era impuntarsi senza avere una storia di allenatore così grande alle spalle. E le sue frasi su Zalewski sono state ingenue, sono rimasto a bocca aperta quando le ho sentite. Tu non puoi tecnicamente dire che è stato messo fuori rosa perchè non rinnova il contratto. Con una dichiarazione del genere metti in difficoltà il club…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Sono rimasto scioccato dall’esonero di De Rossi. Se il Milan è affidato a Ibra, che ha un atteggiamento troppo arrogante e irrispettoso, così io credo che alla Roma vada fatto un esame sulla Lina Souloukou, che ricopre una carica molto importante, che ha un potere decisionale che sovrasta addirittura quello dei Friedkin. Però c’è da dire che anche De Rossi è andato in confusione, ma il trattamento che gli è stato riservato va ben oltre la nomea degli americano. I Friedkin saranno silenziosi e anche un po’ presuntuosi nel loro silenzio, ma ci si dovrebbe comportare in un altro modo…La decisione non ha senso nemmeno dal punto di vista sportivo, perchè questa scelta potevi farla durante la sosta, e non a pochi giorni da una partita…Faccio una battuta: ma perchè nell’Impero Romani deve comandare la Magna Grecia?…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Copio e incollo quello che ha detto Sandro (Sabatini, ndr). I Friedkin sono stati maleducati con De Rossi. La scelta di Juric è una scelta ponte, è una mossa totalmente diversa anche nel suo modo di giocare. Basa molto sull’intensità, e la Roma di intensità ce ne ha avuta poca. La Roma non mi sembra molto aggressiva, vediamo cosa farà Juric. Il contratto fino al 2025 fa pensare che non sia definitiva la scelta…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!